Pagani lo vuelve a hacer: su versión del Moonwatch cuesta 50 veces menos (como mínimo)

Pagani Design es una de las marcas conocidas en el sector de los relojes 'homenaje'.

Pagani Design es esa marca que todos los aficionados a la relojería descubren tarde o temprano cuando empiezan a navegar por los foros y canales de YouTube buscando alternativas a los míticos relojes suizos que, para qué engañarnos, se escapan del presupuesto de más del 99% de los mortales.

La fórmula de Pagani es clara y sin rodeos: hacer homenajes descarados a los clásicos, inspirarse en los diseños más reconocibles de la historia y ofrecerlos a precios que cualquiera puede asumir sin tener que pedir un préstamo.

Pagani Design 1701 V3 Este reloj rinde homenaje al Omega Speedmaster y está disponible en al menos una docena de colores distintos. Comprar en Amazon



¿Materiales premium? No. ¿Mecanismos de leyenda? Tampoco. Pero sí relojes estéticamente muy conseguidos, robustos para el día a día y, sobre todo, con ese aire elegante que resulta imposible de conseguir en la mayoría de relojes low cost. El Pagani Design 1701 V3 es una muestra perfecta de todo esto y, con una rebaja en Amazon a poco más de 100 euros y una paleta de colores interminable, ahora es el típico capricho que te podrías permitir sin que tu cuenta tiemble.

Ocurre algo similar con otros modelos de esta marca, que tienen gran circulación en tiendas como Amazon o AliExpress.

Buenos materiales, aunque lejos del Omega al que imita

Lo primero que llama la atención del 1701 V3 es su estética. Este modelo tira de líneas clásicas y proporciones equilibradas, inspirándose claramente en el Omega Speedmaster Moonwatch. Caja de acero inoxidable que, sin ser de la máxima calidad, aguanta bien el uso diario, los golpes de la mesa y los roces que acompañan la rutina.

El diámetro de la caja ronda los 40 milímetros, lo que lo sitúa en terreno cómodo: ni demasiado grande para muñecas finas, ni diminuto para quienes buscan presencia en la muñeca. El cristal es de zafiro sintético, un detalle que no suele verse en relojes de este rango de precio y que añade resistencia frente a los rayones inútiles de llaves, monedas o cualquier otro enemigo de las superficies pulidas.

La corona y los pulsadores beben de la tradición relojera, con ese tacto mecánico y ese sonido metálico que da confianza, aunque no esperes la precisión milimétrica de los modelos suizos. Los acabados están bien conseguidos, con detalles en la esfera que dan profundidad y un punto elegante. Los subesferas del cronógrafo funcionan correctamente y el bisel, según el color que escojas, puede dar ese toque deportivo o más sobrio según la ocasión.

En cuanto a la variedad de colores, Amazon se une a la fiesta y pone sobre la mesa un abanico casi infinito: desde los negros clásicos y los plateados neutrales, hasta opciones más atrevidas en azul eléctrico, verde botella o incluso diales degradados que parecen pensados para llamar la atención en cualquier encuentro casual. El resultado es que, por cien euros y poco, puedes renovar reloj cada temporada y combinar con diferentes estilos sin dolor de cabeza.

El Pagani Design 1701 V3 monta un movimiento de cuarzo japonés, una elección práctica que asegura precisión y autonomía durante años sin complicaciones. No es un mecanismo automático ni tampoco busca serlo, pero para la inmensa mayoría de usuarios que quieren puntualidad y cero preocupaciones, cumple sobradamente.

La pila dura más de dos años y el acceso a la parte trasera hace que cambiarla sea cosa de cinco minutos. Resistencia al agua en torno a los 100 metros: no es para submarinistas, pero sí suficiente para duchas, lluvia y algún chapuzón improvisado.

La correa, dependiendo de la versión elegida, puede ser de acero —un clásico cómodo y fácil de limpiar— o de cuero sintético que aporta ese aire vintage. El cierre es seguro, no se abre fácilmente y, aunque no deslumbra, no tiene nada que envidiar a modelos bastante más caros y menos robustos. El conjunto se siente equilibrado en la muñeca, no pesa en exceso y aguanta el trote del día a día sin problemas.

Para quienes se preocupan por la funcionalidad, el cronógrafo es fácil de utilizar, los pulsadores tienen buena respuesta y la lectura de la hora es clara incluso en condiciones de poca luz gracias a los números y agujas luminiscentes. No esperes la luminosidad nuclear de algunos relojes deportivos, pero cumple sobradamente en el bar, en la calle o dando la vuelta a casa de noche.