Olvídate de limpiar los cristales con este robot de menos de 50 euros que lo hace por ti

Aliexpress ha rebajado un dispositivo muy útil que, además, envía gratuitamente desde España, por lo que en un tres o cuatro días lo tienes en casa.

Con las semanas de lluvia que se están viviendo en España, mantener limpios los cristales es misión imposible. Si ya habitualmente es una de las tareas domésticas que más nos cuesta realizar, invertir tiempo para que a los dos minutos ya estén llenos de gotas y marcas no merece la pena. Ni siquiera funciona el dispositivo que habitualmente usamos para limpiar los cristales para que queden impecables.

Todo sería más fácil si tuviéramos un robot limpiacristales. Sin embargo, la inversión que requiere lo deja fuera de nuestras prioridades. Claro que, en la promoción de aniversario de Aliexpress hemos encontrado un modelo que podemos permitirnos.

Se trata del robot limpiacristales de Puruikai que ahora cuesta poco más de 50 euros y aún puede salirte más barato si aplicas el código ASES05, que ofrece 5 euros de descuento en compras superiores a 35 euros. Así, estamos ante una gran oportunidad, puesto que su precio habitual alcanza los 170 euros.

Robot limpiacristales Puruikai Este modelo cuenta con dos áreas rotativas para limpiar los cristales y dispone de control remoto.

Robot limpiacristales barato

Este modelo rebajado en Aliexpress tiene todo lo que necesitamos para que nuestros cristales estén siempre limpios, sin invertir demasiado tiempo en su cuidado ni tener que apostar por remedios caseros con amoniaco o vinagre blanco. De hecho, basta con rociar un poco de agua en los paños de lavado que cubren las dos zonas rotatorias del robot.

Este robot incluye control remoto. Aliexpress

Uno de los posibles inconvenientes de este modelo es que no es inalámbrico y, aunque cuenta con buena succión en los cristales, es importante atar la cuerda de seguridad para evitar caídas desde las alturas. Sin embargo, ofrece un control remoto para que podamos controlar su uso sin tener que estar cerca del dispositivo.

El funcionamiento es sencillo, puesto que basta con presionar un botón para que el robot comience a funcionar. Este dispositivo de Puruikai está diseñado para limpiar los cristales en carriles en zeta, lo que imita la limpieza manual rotatoria. Incluye sensores que detectan obstáculos para evitar problemas, aunque cuenta con alarmas que nos advierten en caso de averías o inconvenientes.

El diseño del robot le permite limpiar todos los rincones para conseguir unos cristales sin marcas ni huellas. Además, es silencioso y tiene un tamaño compacto para que sea fácil de guardar.

Cómo limpiar el baño

Los azulejos del baño y la cocina y la mampara son otras de las zonas más conflictivas a la hora de la limpieza y, por ello, son muchos los usuarios que se preguntan si este robot también puede limpiarlos. La respuesta es sí, pero teniendo en cuenta que cuanto más obstáculos, más habrá que revisar la limpieza.

De hecho, los usuarios que ya lo han probado destacan sus resultados en azulejos, así como la rapidez del ciclo de limpieza del dispositivo. De hecho, incluso hay quienes prueban este robot limpiacristales en otras superficies lisas como armarios o puertas con cristales traslúcidos, asegurando buenos resultados.