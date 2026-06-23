Tocar reponer cápsulas: Dolce Gusto, Nespresso, L'Or, Starbucks y más marcas bajan a precio mínimo

No hay que dejar una buena oportunidad de comprar café y ahorrar a la vez.

El precio del café ha experimentado una subida notable en los últimos años, un incremento que se nota directamente en la cesta de la compra diaria y que nos obliga a muchos a mirar con lupa antes de comprar.

Para quienes utilizan cafeteras de cápsulas en casa o en la oficina, este encarecimiento supone un desembolso mensual bastante alto, por lo que encontrar buenas ofertas es más importante que nunca. Ahora que es el Prime Day es el momento idóneo acumular cápsulas para rato.

La verdad es que, al menos en el evento de este año, los cafeteros no podemos quejarnos, y es que hay marcas top a precios que son los más bajos desde hace varios años.

Los usuarios del sistema Nespresso encuentran opciones de ahorro en las cápsulas originales y en las alternativas de marcas compatibles que se adaptan a sus cafeteras de. Hay un poco de todo, como variedades de intensidad alta, descafeinados y opciones aromatizadas, presentadas en cajas de gran volumen que reducen el coste por taza de manera significativa.

De igual modo, el estándar Dolce Gusto, caracterizado por sus bebidas que combinan café con leche, cacao o espumas, cuenta con descuentos en sus packs familiares, lo que facilita el abastecimiento de los hogares para varios meses con una sola compra.

Entre las opciones que suelen registrar una mayor demanda se encuentran los productos de Starbucks desarrollados para los diferentes sistemas de monodosis, permitiendo consumir las mezclas habituales de la cadena de cafeterías sin necesidad de pagar el precio de sus tiendas, que es muchísimo más elevado.

También se suman a estas rebajas firmas tradicionales del sector como L'Or. cápsula. Esta diversidad asegura que tanto los que buscan un café rápido para el desayuno como los que prefieren degustar variedades de origen o especialidad encuentren una alternativa rebajada que se ajuste a sus gustos.

Para conseguir el sacarle partido al Prime Day, la estrategia más efectiva suele ser lacomprar packs ahorro o lotes de gran tamaño, que en ocasiones superan las 300 unidades por pedido. Al tratarse de un producto no perecedero con un margen de caducidad amplio, la compra en grandes volúmenes no conlleva el riesgo de riesgo alguno.

La dinámica del Prime Day exige cierta agilidad, ya que las existencias de las variedades más populares de café o de las marcas de distribución general suelen agotarse con rapidez debido a la alta demanda. El sistema de suscripción periódica de la plataforma también suele ser compatible con algunos de estos descuentos puntuales, ofreciendo un porcentaje adicional de rebaja a quienes decidan programar entregas regulares para el resto del año.