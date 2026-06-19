Café 'cold brew' y recién molido: esta cafetera es de las más sorprendentes del momento

Con esta cafetera solo tienes que darle a un botón y disfrutar.

Hacerte un buen café en casa no te obliga a gastarte varios cientos de euros en cafeteras carísimas, ni tampoco tener mil utensilios.

Esa sensación de despertarte por la mañana y que el aroma a café recién hecho inunde toda la cocina es, sencillamente, impagable. Si eres de los que no arranca el día sin su dosis de cafeína, la cafetera semiautomática Power Espresso ColdBrew Latte Dark te va a encantar desde el primer uso.

Es un aparato que destaca por su versatilidad, ya que te permite jugar con la temperatura para preparar desde un expreso bien caliente hasta un café frío si el calor aprieta. La verdad es que tener esa libertad en casa cambia las reglas del juego.

Ahora mismo, puedes encontrar esta cafetera en la web de Cecotec por menos de 130 euros con descuento temporal. Es una oportunidad excelente para mejorar tu rincón cafetero sin gastar demasiado dinero en máquinas profesionales de gama mucho más alta.

Lo que más me gusta es su pantalla táctil, porque hace que todo sea muy intuitivo. No hace falta estudiar un manual de instrucciones complejo para conseguir un resultado digno de cafetería, ya que con pulsar un botón tienes tu bebida favorita lista en un santiamén.

Buena presión y gran depósito de leche

Además, cuenta con unos potentes 20 bares de presión, lo cual garantiza que la crema salga espesa y el aroma sea intenso. Se nota muchísimo cuando una máquina tiene fuerza suficiente para extraer todos los matices del grano, y esta desde luego que cumple con nota.

El depósito de leche de 500 ml es otro detalle muy bien pensado para quienes aman los capuchinos con mucha espuma. Puedes ajustar la cantidad a tu gusto para que cada taza quede perfecta, con esa textura sedosa que tanto disfrutamos en los desayunos de fin de semana.

Si sueles preparar café para más de una persona, te ahorrarás unos cuantos minutos gracias a su brazo con doble salida. Preparar dos tazas a la vez mientras charláis tranquilamente es un pequeño placer que, sinceramente, agradecerás bastante cuando vas con prisas.

El diseño en acero tintado oscuro le da un toque elegante y moderno que queda genial en cualquier encimera. También incluye una superficie calienta tazas, un detalle que parece una tontería pero que ayuda muchísimo a que la temperatura del café se mantenga estable más tiempo.

En fin, es una opción muy equilibrada si buscas calidad, buen diseño y rapidez en una sola pieza. Si te gusta el café bien preparado, esta máquina es una aliada que no querrás soltar ni un solo día de tu rutina.