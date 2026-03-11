El ofertón de Finish vuelve a Amazon: el 'pack' de 100 pastillas de lavavajillas, 12 euros más barato

Las pastillas para lavavajillas son mucho más baratas si aprovechas días de rebajas.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Cada 'pod' te sale a 0,15 euros la unidad ya que, de costar 27 euros, el 'pack' ahora nos sale por menos de 15.

La mayoría de hogares cuentan ya con un electrodoméstico que agiliza la tarea de limpiar los platos y demás útiles. De hecho, existen modelos compactos y portátiles que son aptos incluso para las cocinas más pequeñas. Por ello, hay un producto básico que no puede faltar en casa: las pastillas de lavavajillas.

Y no hay campaña de ofertas que se considere exitosa sin que este artículo esté rebajado. En concreto, siempre esperamos en los eventos de Amazon que sean las de Finish las que tienen descuento. Y en esta Fiesta de Ofertas de Primavera no iban a ser menos: el pack de 100 pastillas de Finish Quantum nos sale por 14,99 euros, frente a los 26,99 euros habituales.

Finish Quantum Pack de 100 pastillas de lavavajillas para una profunda limpieza con brillo. Comprar por 14,99 euros * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Se trata de un ahorro de 12 euros que hace que el precio de la pastilla pase de 26 a 15 céntimos, por lo que cada ciclo de limpieza supone un ahorro considerable si aprovechamos esta oferta.

Con estos descuentos, y el hecho de que las pastillas siempre se cuelen en el top ventas, Amazon vuelve a apostar por los productos básicos del día a día para ahorrar en la cesta de la compra.

Por qué apostar por estas pastillas de lavavajillas

Las pastillas Finish Powerball Quantum Infinity Shine están diseñadas para liberar sus ingredientes en el momento óptimo del ciclo. Esta fórmula inteligente combina un potente detergente líquido para desincrustar la grasa, un poder blanqueador para eliminar manchas difíciles como el té o el café, y agentes activos que actúan incluso en programas cortos y a bajas temperaturas, garantizando una limpieza profunda desde el primer momento.

La característica estrella "Infinity Shine" se traduce en un resultado de brillo y secado increíble, para que nuestra vajilla parezca como nueva después de cada uso. Estas pastillas integran activos específicos que no solo limpian, sino que también protegen la vajilla y el interior del electrodoméstico.

Su fórmula ayuda a prevenir la formación de marcas de agua y películas en la cristalería y la cubertería, al mismo tiempo que cuida el vidrio y los metales, manteniendo el brillo original de platos, vasos y cubiertos ciclo tras ciclo. Incluso incorpora tecnología que combate la cal, protegiendo los componentes internos del lavavajillas.

Además, son aptas para todo tipo de lavavajillas y su formato individual facilita su uso: basta con colocar una pastilla en el compartimento seco del detergente.