Tres meses de Audible por menos de 3 euros para disfrutar de la lectura mientras haces otras tareas

Tenemos que reconocer que, por mucho que nos encante leer, sacar tiempo para hacerlo no siempre es posible. La ajetreada rutina hace que dejemos este placer para menos ocasiones de las que nos gustaría. De ahí surgen los audiolibros, que nos permiten disfrutar de la lectura mientras hacemos otras tareas. Y, por ello, no han dejado de triunfar.

Plataformas como Audible, de Amazon, han catapultado esta nueva forma de lectura que cada día gana más adeptos. Ahora, el gigante del comercio online ha activado una promoción muy interesante en esta plataforma de audiolibros: la suscripción a este servicio cuesta 0,99 euros al mes durante tres meses.

La cuota mensual por acceder a esta plataforma es de 9,99 euros al mes, por lo que se trata de una buena oportunidad para descubrir si este servicio y los audiolibros son para ti. Eso sí: la promoción está vigente hasta el 14 de abril, por lo que tienes que suscribirte antes de esa fecha para poder acceder por 0,99 euros al mes.

Audible es gratis con Amazon Prime

Al ser un servicio independiente, el club Prime de Amazon no da acceso a Audible. La suscripción es por separado, ya que todo lo que ofrecen es muy amplio. Eso sí, los miembros Prime pueden encontrar ventajas adicionales como periodos de prueba gratuitos en estos servicios.

Dentro de esta plataforma puedes acceder a miles de audiolibros, podcasts y series de audio, es decir, más de 90.000 títulos disponibles. Incluso cuenta con contenido original y algunas de las voces más reconocidas del panorama nacional como narradores.

Todos ellos están ordenados por temáticas para que sea más fácil encontrar aquello que más nos gusta o dejarnos sorprender por un nuevo género.

Para disfrutar de este servicio, solo hay que suscribirse y descargar la aplicación en cualquiera de los dispositivos compatibles para poder acceder a todo el universo de libros para escuchar.