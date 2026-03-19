Amazon ha terminado su campaña de ofertas... pero la de esta aspiradora sin cable se ha quedado activa: de 180 a solo 90 euros

Aunque la gran campaña ya terminó, esta aspiradora sin cable sigue rebajada en Amazon y ahora mismo es de esos chollos que cuesta dejar pasar.

Hay productos que no necesitan demasiada presentación porque encajan muy bien en lo que busca la mayoría para casa, comodidad, rapidez y la sensación de que limpiar no se convierte en una tarea pesada. Esta aspiradora sin cable de Venhidely entra de lleno en esa categoría y es una solución práctica para el polvo diario, las migas, los rincones y también el pelo de mascota.

La marca la presenta con una potencia de succión de hasta 48 kPa, tres niveles ajustables y una autonomía que, al menos sobre el papel, apunta alto frente a muchos modelos de su gama. Tiene pantalla táctil LED que da un toque más moderno al conjunto y permite controlar de un vistazo lo que está ocurriendo durante la limpieza, algo que cada vez se valora más en este tipo de pequeños electrodomésticos.

Esta aspiradora sin cable Venhidely se puede comprar ahora por 89€ en Amazon. Ahí es donde realmente gana peso la oferta, ya que bajar desde los 180 euros originales hasta quedarse rozando los 90 la convierte en una compra mucho más apetecible.

Mucho ojo a la batería extraíble de 8 celdas de 2.600 mAh, pensada para ofrecer hasta 70 minutos de uso en el modo de succión más bajo. Como suele ocurrir en este tipo de aparatos, esa cifra hay que entenderla dentro del escenario más favorable, pero aun así sigue siendo una autonomía muy interesante para pisos medianos o incluso para hacer varias estancias seguidas sin ir con prisas.

Esta aspiradora está pensada para suelos duros, alfombras y no se le escapan los rincones. Lo hace con un cabezal que gira 180 grados, se adapta mejor a zonas difíciles y añade luces LED para detectar mejor la suciedad en áreas oscuras. Es uno de esos detalles que parecen secundarios hasta que te das cuenta de la cantidad de polvo que se acumula debajo del sofá, la cama o algunos muebles del salón.

Cuenta con cepillo anti-enredos, una característica especialmente interesante para hogares con mascotas. Quien convive con perros o gatos sabe que el pelo puede convertirse en una batalla constante y que no todas las aspiradoras responden igual de bien. VENHIDELY intenta facilitar ese trabajo para que el mantenimiento sea más cómodo y no haya que estar retirando mechones del rodillo cada dos por tres.

La pantalla táctil LED sirve para cambiar entre los tres niveles de potencia y para consultar información útil en tiempo real, como el nivel de batería, el estado del depósito o posibles obstrucciones en el cepillo. Esa información aporta bastante tranquilidad durante la limpieza porque evita ir a ciegas y ayuda a exprimir mejor la autonomía disponible. Para un producto de precio bajo, es una prestación que eleva la percepción general del conjunto.

A eso se suma un sistema de filtración de seis etapas con filtro HEPA que, según la marca, captura el 99,99 % de las partículas de hasta 0,1 micras. Esto puede resultar especialmente atractivo en casas donde haya alérgicos o, simplemente, donde se quiera cuidar más la calidad del aire mientras se limpia. No solo se trata de dejar el suelo más decente, sino de aspirar con una filtración que reduzca el retorno de polvo fino al ambiente.

Esta Venhidely encaja muy bien como compra práctica para quien quiere una aspiradora sin cable resolutiva y cómoda de usar. No será el modelo premium del mercado, pero sí una opción muy atractiva para limpiar rápido, moverse con libertad y tener un aparato ligero siempre a mano.