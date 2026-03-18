No es un error: estos cascos Xiaomi cuestan menos de 10 euros

Los auriculares Bluetooth se han abaratado tantísimo en los últimos años que ya no hace falta irse a marcas desconocidas para pagar muy poco, y de hecho ya hay modelos de fabricantes conocidos que bajan incluso de los 10 euros, como los Redmi Buds 6 Play aparecen entre los más populares por precio y volumen de ventas.

La verdad es que no sorprende nada: son pequeños, son baratos, suenan aceptablemente bien para lo que cuestan y, sobre todo, tienen esa ventaja psicológica importante de que, si un día se te pierden no te duele igual que perder unos auriculares de 100 euros. Y eso, con unos cascos tan diminutos como estos, pasa más a menudo de lo que nos gusta reconocer.

Xiaomi Redmi Buds 6 Play Estos auriculares con Bluetooth 5.4 tienen buena batería y son muy pequeños, aunque lo más increíble es su precio. 9,60€ con código ESAS03 * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Están pensados para ganar por equilibrio, no por presumir de una ficha técnica de locura. Tienen volumen más que suficiente para música, podcasts o vídeos en el móvil durante el día a día, aunque evidentemente no estamos ante unos auriculares para amantes del sonido muy fino, ni ante el rival definitivo de unos modelos premium, pero dentro de su rango de precio ofrecen justo lo que la mayoría busca: un sonido resultón, con pegada, que no da sensación de producto de juguete.

También ayudan bastante sus opciones de personalización, porque Xiaomi permite elegir entre cinco ajustes de ecualización desde la aplicación Xiaomi Earbuds. Eso significa que puedes tocar el perfil para reforzar graves, destacar voces, subir agudos o simplemente dejar un modo estándar, algo que en este tipo de auriculares tan baratos no siempre aparece y que, sinceramente, se agradece.

Otro punto interesante está en las llamadas. Xiaomi habla de reducción de ruido con IA para la voz, una función pensada para distinguir mejor entre tu voz y el ruido de fondo cuando estás hablando por teléfono.

Esto viene bien si sueles coger llamadas por la calle, en transporte público o en entornos con algo de jaleo, porque intenta que la conversación salga más limpia y clara para la otra persona. No es cancelación de ruido premium como la de unos auriculares mucho más caros, pero para llamadas rápidas y uso cotidiano cumple bastante bien sobre el papel.

Xiaomi promete hasta 7,5 horas de uso con una sola carga y hasta 36 horas en total contando el estuche, unas cifras muy serias para un producto tan pequeño y tan barato. Además, incluyen carga rápida, así que con 10 minutos enchufados puedes sacar hasta 3 horas de reproducción, siempre que el estuche tenga batería suficiente.

Este es el típico detalle que marca diferencias en la vida real, porque a veces sales con prisa, te das cuenta de que están secos y en lo que te lavas la cara ya has recuperado varias horas de música.

En conectividad también van bastante bien resueltos. Montan Bluetooth 5.4, tienen un alcance aproximado de 10 metros y cuentan con funciones como emparejamiento rápido con Android mediante Google Fast Pair.

Esto hace que conectarlos al móvil sea bastante sencillo y que, una vez configurados, se comporten como unos auriculares modernos de verdad, no como un accesorio barato al que siempre le cuesta enlazar o que se desconecta a la mínima.

Además, el estuche integra un botón físico para facilitar el restablecimiento y el emparejamiento, otra de esas pequeñas cosas que simplifican mucho la experiencia cuando cambias de dispositivo o tienes que volver a enlazarlos.

Creo que ahí está precisamente la clave de por qué merecen tanto la pena. No porque vayan a competir con unos AirPods Pro ni porque tengan el mejor audio del mercado, sino porque por muy poco dinero resuelven bien casi todo lo importante: suenan con dignidad, tienen buena autonomía, llevan Bluetooth moderno, permiten ecualizar el audio, cargan rápido y encima vienen con mejoras por software y micrófono suficiente para llamadas.

En una época en la que gastarse un dineral en auriculares no siempre compensa, sobre todo si los usas en el transporte público o eres de los que acaban perdiendo uno cada cierto tiempo, los Xiaomi Redmi Buds 6 Play encajan de maravilla como compra impulsiva pero útil.