Una nueva flor de Lego Botanicals llega al mercado y se va a convertir en tu nueva obsesión

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Hace tiempo que Lego dejó de ser solo una marca de juguetes de construcción para niños. Aunque los más pequeños también disfrutan de estos kits, los adultos tienen, cada vez, más opciones disponibles. De hecho, muchos sets se han convertido en auténticos objetos de coleccionistas.

De hecho, Lego ha lanzado gamas para cubrir los deseos más frikis. Así, los sets de Harry Potter o el Señor de los Anillos son unos de los más demandados y que siempre se agotan. Sin embargo, la gama Botanicals gana cada día más adeptos. Su última novedad es el Lirio de la paz y ya está causando sensación.

Lego Botanicals Lirio de la paz. Amazon

Esta nueva maceta decorativa sale a la venta el 1 de enero, por lo que no queda nada para poder tener e inaugurar el año dándonos un capricho. Pero ya puede reservarse.

Además, llega a tiempo para que sus Majestades de Oriente la traigan como regalo el próximo 6 de enero, así que, si conoces a alguien fanático de las flores de Lego, este es un regalo maravilloso.

El kit de construcción permite recrear el Lirio de la Paz en diferentes etapas de floración, desde los capullos cerrados hasta que están completamente abiertas, lo que permite observar el ciclo de evolución de esta planta. Eso sí, parece sencillo, pero para recrearlo tendrás que juntar 474 piezas, por lo que también es un buen entretenimiento.

El triunfo de la gama Botanicals

Que los kits de Lego par adultos triunfen no nos extraña en absoluto. Tampoco el que lo haga la gama Botanicals, puesto que permite tener flores y plantas preciosas como objetos decorativos... ¡sin tener que invertir tiempo en cuidarlas!

De hecho, si sueles ser un desastre con las plantas y se te mueren hasta los cactus, esta es una buena alternativa. En Lego Botanicals hay una gran variedad de kits de construcción:

Así que, si eres o conoces a alguien amante de esta gama... ¡no dudes en regalársela!