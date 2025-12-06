El juguete que promete arrasar esta Navidad es la muñeca Nancy de una famosa cantante española

Todos los años pasa lo mismo: parece que los más pequeños se ponen de acuerdo con sus listas de deseos y muchos terminan pidiendo lo mismo. ¿La consecuencia? Juguetes sin stock. La cocinita de Lidl es uno de los clásicos, ya que no hay año en el que no triunfe. Y no nos extraña: es bonita y barata.

Este 2025, triunfan los Furbys, todo lo relacionado con Stitch y las pistas de coches. Pero hay uno que promete arrasar: se trata de una muñeca de una de las firmas más populares de todos los tiempos, solo que adaptada al presente, al ser la versión de juguete de una de las cantantes españolas actuales más aclamadas. Se trata de la Nancy Aitana Alphahouse.

Nancy Aitana Alphahouse. Amazon

Se trata de una muñeca que recrea a la cantante Aitana, luciendo un diseño creado por el reconocido diseñador JC Pajares. Se trata de un mono denim con brillantes y cut out y un pantalón acampanado con cazadora a juego .Por ello, además de un juguete perfecto para las pequeñas fans de la artista, también es un objeto digno de coleccionista.

La muñeca Nancy también luce el mismo peinado que Aitana con su flequillo. Además, incluye una hoja de tatuajes de calcamonías como los que tiene la cantante para poder ponérselos a la muñeca y que así sea aún más similar. Cada muñeca viene con un certificado de autenticidad, resaltando su exclusividad.

No es la primera vez que la marca lanza la Nancy Aitana, puesto que ya lanzó el modelo Alpha. En este caso, el conjunto que lleva la muñeca está inspirado en Las Babys, uno de sus temas más conocidos de su álbum Era Alpha.

Nancy para coleccionistas

. La de Aitana no es la única Nancy que recrea a algún personaje o famoso o que se ha convertido en icónica. La Nancy Frida Khalo, que recrea a la artista mexicana, es una de las más significativas. También triunfa la Primera Nancy, un auténtico objeto de coleccionistas, o la Nancy Azafata. Otro de los modelos icónicos es la Nancy Liceo, todas con certificado oficial.