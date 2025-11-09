El kit de escalada de Pikler que todos quieren para sus hijos está mucho más barato en Aliexpress

Para promover el movimiento libre y la motricidad de los niños, estos objetos son cada vez más populares.

Cuando tienes hijos, las toallitas y los pañales (y el exhaustivo estudio de mercado que haces sobre ellos) no es lo único que pasa a formar parte de tu vida. Ahora, conceptos como filosofía Montessori, BLW (Baby Led Weaning) o calzado barefoot son parte de tu vocabulario. Y sí: es prácticamente inevitable que así sea.

Uno de las tendencias más populares en la actualidad es la del movimiento libre que apoya el hecho de que los bebés pueden alcanzar hitos motores por sí solos, sin que tengamos que intervenir. Parte de esta filosofía se le debe a Emmi Pikler, que luego ha dado nombre a objetos que promueven esta teoría. Y uno de los más aclamados son los kits de escalada, que están a muy buen precio en Aliexpress.

Este set incluye algunos de los principales materiales Pikler. Aliexpress

Este conjunto de construcciones incluye una rampa, un arco y un triángulo (todos ellos con apellido Pikler y fabricados en madera) que fomentan el que el niño se mueva de forma libre y adapte su movimiento al material que encuentra. Esto le mejora su motricidad gruesa y sus habilidades. Estos materiales ofrecen muchas posibilidades, con lo que también se fomenta la imaginación de los más pequeños.

Ante estas características, no es de extrañar que se hayan popularizado y que incluso cadenas de supermercados hayan lanzado propuestas low cost, dado la fiebre por los materiales. Ahora, Aliexpress se suma a ellos para ofrecer kits completos y a precios competitivos.

Un kit completo

El set que he resaltado sobre estas líneas (y que está barato en Aliexpress) incluye tres de los materiales fundamentales de la filosofía Pikler. Está disponible tanto en colores como en madera natural. Además, cuenta con elementos de seguridad para garantizar el bienestar de los niños, como esquinar redondeados y puntos de seguridad.

El problema, claro está, es el espacio. El triángulo, si es plegable (como el caso del modelo que incluye el set de Aliexpress), no supone un problema, porque se guarda con facilidad. Lo mismo con la rampa.

El inconveniente puede ser el arco (te lo dice una que tiene uno en el salón desde hace unos meses). Mi consejo es que le puedas dar una segunda vida, por ejemplo, como guardajuguetes cuando no se use. Basta con colocarlo en vertical para hacer una especie de jaula en la que almacenar más objetos.

Sin embargo, créeme que merece la pena: los más pequeños se divierten, evolucionan y mejoran sus habilidades mientras lo usan. Eso sí, debemos dejarles libertad para que lo usen y ser conscientes de que, sobre todo al principio, puede haber caídas y el uso sea más limitado.