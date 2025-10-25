Lidl vuelve a la carga: su catálogo de juguetes incluye una cocinita por 40 euros y otros 'best seller' de madera

El modelo de Lidl es uno de los más populares.

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A estas alturas de octubre, empezar a pensar ya en los regalos de Navidad (o en una escapadita navideña) no es ninguna locura. Las campañas venideras de descuentos como Black Friday son la oportunidad perfecta para ahorrar en estas listas de deseos. De hecho, sus Majestades de Oriente ya están manos a la obra para cumplir con las expectativas de los más pequeños.

Pensando en ellos, Lidl ha vuelto a activar un catálogo de juguetes muy tentador, en el que encontrar opciones perfectas y muy asequibles. Como cada año, vuelven las populares cocinitas. Por el momento, no está disponible el modelo que se agota en cuestión de horas. Pero sí hay una opción muy bonita de menos de 40 euros.

Esta cocinita imita a las reales. Lidl

Pese al precio ajustado, esta cocinita de madera tiene todo lo necesario para fomentar el juego de imitación. Incluye luces, sonidos y hasta una olla humeante, además de todos los detalles que simulan a una cocina de verdad, desde el horno, el frigorífico, el microondas, el congelador, el grifo y hasta zonas de despensa y almacenamiento.

Se puede ajustar en tres alturas diferentes para adaptarse a las diferentes edades de los más pequeños. Todos sus mandos son giratorios y con sonido, para dar sensación de realismo. Incluso la campana extractora tiene luz y sonido.

Además, incluye accesorios para completar el juego, como cubitos de hielo, vaso, bandeja para hornear, ollas, tenedor, espátula, vajilla, batidor, delantal, guante de horno y mucho más.

Más juguetes baratos en Lidl

Aunque las cocinitas, y sus accesorios, son unos de los best sellers de Lidl, la cadena de supermercado tiene opciones para todos los gustos y años, desde propuestas de manipulación y motricidad para las edades tempranas, hasta juegos deportivos para más mayores.

Alimentos para cocinitas Para poder sacarle partido a la cocinita, Lidl también vende diferentes sets de alimentos de madera que pueden cortarse por la mitad. Comprar por 4,99 euros



Caja de ladrillos de Lego Lidl también vende juguetes de marcas tan 'top' como Lego. De hecho, ahora ha rebajado la caja de ladrillos de 484 piezas, un básico para los amantes de los kits de construcción. Comprar por 24,99 euros

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