Mariah Carey ya ha dado el pistoletazo de salida a la Navidad... y este árbol de LEGO es perfecto para decorar la casa

Este árbol de Navidad de LEGO es bonito y no hay que regarlo

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La Navidad está a la vuelta de la esquina y si te gusta LEGO has de saber que tienen un árbol especialmente diseñado para decorar en estas fiestas.

La temporada navideña se vuelve mucho más creativa y divertida con el maravilloso kit de construcción LEGO Árbol de Navidad. Este set te permite crear un adorno vistoso y original que capta la esencia de la Navidad con el inconfundible encanto de los ladrillos LEGO.

Este precioso árbol de juguete está cuidadosamente diseñado para lucir como un adorno tradicional, decorado con coloridos elementos y velas. Además, se apoya sobre una elegante alfombra cuadrada construida con ladrillos, dándole un toque final muy distintivo y pulido.

Actualmente, este set de construcción se puede encontrar en Amazon por un precio muy atractivo de menos de 45 euros. Lo mejor de todo es que cuenta con entrega gratis garantizada antes de que termine noviembre, asegurando que llegará a tiempo para decorar tu hogar en Navidad.

El Árbol de Navidad LEGO es un ingenioso modelo "2 en 1", lo que añade un gran valor lúdico. Puedes elegir entre construir 1 solo árbol grande para que sea el centro de atención, o bien, crear 2 árboles más pequeños para colocarlos en diferentes rincones de la casa.

El espíritu navideño de LEGO

La altura de las maquetas es variable y adaptable a tu espacio. El árbol más grande construido mide aproximadamente 30 cm de altura. Por su parte, los modelos más pequeños tienen dimensiones de unos 23 cm y 16 cm, perfectos para repisas o mesas auxiliares.

El set está pensado para que toda la familia y amigos puedan participar, siendo una gran actividad creativa en grupo para compartir durante la época navideña. Anima a cualquier persona, desde niños a adultos aficionados a LEGO, a expresar su lado más creativo.

Sea cual sea la opción de construcción que elijas, te divertirás colocando los adornos de colores y las velas en las ramas. La estrella amarilla que se coloca en la punta le da el toque final y perfecto a esta pieza de decoración navideña única.

Una vez construido, este modelo se convierte en una fascinante pieza de decoración navideña que puedes colocar en cualquier espacio. Es ideal para el salón, un dormitorio o incluso como un original centro de mesa durante las celebraciones.

El kit de construcción LEGO Árbol de Navidad es una idea de regalo fantástica. Es un juguete que encantará por igual a niños, adolescentes y adultos de 12 años o más, ofreciendo una actividad creativa y una hermosa decoración para los días festivos.

FAQ

1. ¿Qué opciones de construcción ofrece el kit LEGO Árbol de Navidad? Es un modelo "2 en 1" que permite construir un solo árbol grande o bien, dos árboles más pequeños para decorar distintos espacios.

2. ¿Cuál es la altura aproximada del árbol más grande? El árbol más grande construido con este set mide aproximadamente 30 cm de altura.

3. ¿Qué elementos decorativos incluye el set? El árbol viene con adornos de colores, velas construidas con ladrillos y una estrella amarilla para colocar en la punta.

4. ¿Para qué rango de edad está recomendado el kit? El set es un regalo fascinante recomendado para niños y niñas de 12 años o más, adolescentes y adultos aficionados a LEGO.

5. ¿Cómo se garantiza la entrega a tiempo para Navidad? El producto se vende en Amazon con entrega gratis garantizada antes de final de mes, asegurando que llegará a tiempo para las decoraciones festivas.