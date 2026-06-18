No necesitas 500€ de reloj: este Garmin cuesta la mitad y es casi perfecto

Garmin vende relojes deportivos que, lejos de lo que muchos piensan, no son nada caros.

Cualquier persona que haga deporte con más o menos frecuencia tiene un reloj deportivo o quiere tenerlo, y a partir de ahí solo se va a más, porque de repente el modelo básico que te compraste ya no te da toda la información que quieres, o buscas uno con mucha más batería.

Tarde o temprano una buena parte de los deportistas, sobre todo 'runners', terminan pasando por el aro de Garmin, la marca líder del sector. Eso sí, hay que pensárselo bien antes de comprar uno de los modelos de gama alta, que son carísimos. Por suerte, hay otros de gama media también muy completos, como los Forerunner.

Garmin Forerunner 255 Cómpralo en AliExpress

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PcComponentes Smartwatch dedicado al deporte, especialmente al running y trail running en 42mm y 46mm, GPS multibanda, pantalla de 1,3", 14 días de batería, 49g de peso y entrenador personalizado.

Ahora mismo hay uno que destaca por su calidad-precio, el Forerunner 255, que ha caído a menos de 200 euros y se ha convertido en todo un chollo.

Lo vende AliExpress, pero ojo porque no hablamos de envío desde China, sino desde España, así que todo son ventajas: lo vas a tener rápido y con los tres años de garantía que manda la ley en nuestro país.

Un entrenador personal...y un 'smartwatch'

Encontrar el equilibrio entre prestaciones avanzadas y un precio sensato no siempre es fácil. Dentro del catálogo de Garmin, la línea Fenix suele acaparar las miradas por su estética robusta y sus funciones premium para exteriores, aunque su coste resulta prohibitivo para muchos presupuestos. Es ahí donde el Garmin Forerunner 255 se posiciona como una alternativa bastante competitiva, capaz de heredar gran parte de la tecnología de sus hermanos mayores, pero con un precio mucho más bajo.

Su enfoque principal sigue siendo el asfalto y la pista, pero con una evolución importante hacia el multideporte que ahora incluye perfiles completos para triatlón. El gran salto de calidad en esta generación se nota en la precisión del posicionamiento. Al incorporar GPS de doble frecuencia, el reloj mantiene una conexión estable y exacta incluso cuando corres entre edificios altos o zonas arboladas donde otros dispositivos suelen perder el rumbo.

A esto se le suma un análisis detallado de la carrera que mide la potencia en carrera directamente desde la muñeca y evalúa el estado de variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) durante la noche, ofreciendo una radiografía clara de si el cuerpo está asimilando el esfuerzo o si necesita descanso.

Para quienes buscan estructura en sus entrenamientos sin contratar a un entrenador personal, la plataforma integra Garmin Coach. Este servicio gratuito ofrece planes de entrenamiento adaptables orientados a preparar distancias de 5 kilómetros, 10 kilómetros o medio maratón.

El funcionamiento es sencillo: seleccionas tu objetivo, eliges entre varios entrenadores expertos disponibles y el sistema diseña un calendario que se sincroniza directamente con el reloj. Lo interesante es que las sesiones no son fijas, sino que se van modificando dinámicamente según tu rendimiento real en los entrenamientos previos, ajustando los ritmos y las distancias si detecta que vas más rápido de lo previsto o si necesitas bajar la intensidad.

Más allá de las métricas puramente deportivas, el Forerunner 255 cumple con solvencia en su faceta de reloj inteligente para el uso diario. Gestiona las notificaciones del teléfono móvil con claridad en su pantalla transflectiva, que se lee perfectamente bajo la luz directa del sol, y cuenta con el sistema de pagos integrados Garmin Pay para poder salir a correr sin necesidad de llevar encima la cartera o el teléfono.

La autonomía es otro de sus argumentos fuertes frente a los relojes inteligentes convencionales, ya que estira la duración de la batería hasta los 14 días en modo reloj inteligente y ofrece hasta 30 horas continuas con el GPS activado.