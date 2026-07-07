No cambies tu televisión: este aparato de Xiaomi la transforma en una Smart TV de última generación

Con este sencillo aparato podrás convertir tu televisión en un centro multimedia, siempre y cuando tenga una entrada de HDMI disponible.

Actualizar el centro de entretenimiento de nuestro salón no siempre implica cambiar de televisor por completo. Muchas veces, basta con añadir un dispositivo externo que se encargue de gestionar el software, dándole una segunda oportunidad a esa pantalla que todavía se ve de maravilla pero que ya se queda atrás en fluidez o compatibilidad con apps modernas.

La Xiaomi TV Box S de tercera generación es una de las soluciones más populares para este fin, presentando un formato sumamente reducido en color negro. Sus medidas de 95 mm por 95 mm consiguen que pase totalmente desapercibida tras el televisor, manteniendo el mueble despejado y sin cables que molesten a la vista.

Puedes encontrar esta TV Box de Xiaomi por en torno a los 60 euros en AliExpress. Es una cifra muy ajustada si valoras la comodidad de navegar por tus contenidos preferidos con velocidad, permitiendo que tu televisor actual pueda reproducir todo tipo de plataformas de streaming con un rendimiento bastante solvente.

Este pequeño aparato destaca especialmente por su capacidad para procesar imágenes en 4K UHD. La calidad visual mejora considerablemente al ser compatible con formatos como Dolby Vision y HDR10+, logrando que las escenas tengan una viveza y una profundidad de color que hacen que cualquier película gane puntos de inmediato al proyectarse en pantalla.

Sonido top y conectividad inalámbrica

En cuanto al sonido, su capacidad para trabajar con Dolby Atmos y DTS-HD ofrece una experiencia sonora mucho más envolvente que la que suelen dar los altavoces de serie de muchos paneles. Es un cambio sutil pero importante, ya que ayuda a que el audio de las producciones sea mucho más nítido y detallado.

La conectividad inalámbrica ha mejorado bastante, lo cual es vital para evitar esos cortes molestos cuando el vídeo se pone a cargar. Gracias a su soporte para Wi-Fi de 2.4 GHz y 5 GHz, la estabilidad de la conexión se mantiene firme durante todo el tiempo que pasemos consumiendo contenido multimedia de alta calidad.

El hecho de que funcione con el sistema operativo Google TV hace que todo sea mucho más sencillo. Tendrás organizadas todas tus aplicaciones de forma intuitiva, recibiendo recomendaciones basadas en tus gustos personales y accediendo a un catálogo inmenso de opciones sin perder tiempo buscando menús complicados o configuraciones poco claras.

Viene con un mando a distancia por Bluetooth que funciona sin necesidad de apuntar directamente a la caja. Además, integra el asistente de voz de Google para que puedas buscar series o abrir aplicaciones solo con hablarle al mando, algo que resulta de lo más útil cuando no te apetece escribir letras una a una.

La instalación no te quitará más que unos pocos minutos. Al abrir la caja encontrarás el dispositivo, el mando, el alimentador y el cable necesario para conectarlo al puerto HDMI. Es una forma sencilla y barata de modernizar tu vieja TV sin tener que recurrir a instalaciones complejas ni a dejarte un riñón en una Smart TV moderna.