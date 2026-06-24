La TV más gigante de Xiaomi da la campanada: 75" por menos de 500 euros

Si estás buscando una TV muy grande, de una marca conocida y que además no te cueste el sueldo de uno o dos meses, échale un vistazo a esta oferta.

Elegir un televisor de gran formato es una de esas decisiones que transforman por completo el salón de casa. La Xiaomi TV F Pro 75 destaca precisamente por su enorme panel, diseñado para ofrecer una visibilidad amplia que llena cualquier habitación. Si buscas un salto de calidad en tus momentos de ocio, este modelo se presenta como una opción a tener en cuenta.

La tecnología QLED es la protagonista indiscutible en este equipo, ya que gracias a los puntos cuánticos logra reproducir una paleta de colores muy extensa. Las imágenes se muestran con una viveza notable, permitiendo que las escenas oscuras ganen profundidad mientras que las zonas iluminadas mantienen su brillo y definición. Es una pantalla pensada para disfrutar de cine y series con mucha fidelidad visual.

Ahora mismo puedes comprar la Xiaomi TV F Pro 75 por menos de 500 euros en Amazon, beneficiándote de los descuentos del Prime Day y de su envío Prime gratuito. Sin duda, es un precio bastante competitivo para un dispositivo de estas dimensiones. Poder adquirir un panel de 75 pulgadas por este coste es algo que merece bastante atención estos días.

Para que no falte detalle en la imagen, el televisor cuenta con resolución 4K y soporte para HDR10+. Esto permite que el brillo y el contraste se ajusten de manera dinámica en cada fotograma, adaptándose a lo que sucede en la pantalla. Así, cada película se ve con una claridad sorprendente, respetando mucho la intención original de quienes rodaron el contenido.

Con Fire TV, Alexa y Apple AirPlay

En cuanto al manejo, la integración de Fire TV permite acceder a todas las plataformas de streaming del mercado desde una interfaz intuitiva y muy fluida. Navegar por los menús es una tarea ligera, y el sistema se encarga de sugerir contenido nuevo según tus gustos personales. Es una manera inteligente de centralizar todas las suscripciones en un solo mando a distancia.

No podemos olvidar la utilidad de Alexa integrada, que viene a facilitarnos las cosas cuando no queremos perder el tiempo buscando menús. Con solo pulsar un botón y usar la voz, es posible pedirle que cambie de canal, ajuste el volumen o incluso gestione otros dispositivos inteligentes que tengas conectados en el hogar. Todo se controla desde el sofá, casi sin mover un dedo.

Para quienes suelen trabajar o compartir contenido desde su móvil, la compatibilidad con Apple AirPlay es un añadido muy práctico. Permite enviar fotos o vídeos directamente desde un iPhone o un Mac hacia la pantalla grande de forma inalámbrica. Es una solución estupenda para ver ese vídeo familiar o mostrar una presentación sin tener que andar lidiando con cables.

Es cierto que un tamaño de 75 pulgadas exige tener un sitio bien preparado en la pared o sobre un mueble robusto, pero el impacto visual lo compensa de sobra. La apuesta por la conectividad y la calidad de imagen hace que este modelo encaje en cualquier hogar moderno que quiera dar un paso adelante en cuanto a equipamiento multimedia.

Si llevas tiempo pensando en cambiar la televisión y quieres algo grande, equilibrado y con las funciones de hoy, esta es una oportunidad a valorar. Disponer de una pantalla tan grande abre todo un mundo de posibilidades para disfrutar de tu contenido favorito. Solo queda preparar las palomitas y disfrutar de la nueva ventana que tendrás en tu salón.