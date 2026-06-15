Es el televisor "de dormitorio" perfecto: QLED, Google TV y sobre todo un precio que parece un error

Tener una televisión con una gran calidad de imagen en 2026 no tiene por qué significar comprarse una gigante ni gastarse miles de euros.

Elegir una televisión nueva para el dormitorio o el despacho a veces se convierte en una tarea más compleja de lo que parece. Sin embargo, este año la Xiaomi TV F Pro 32 de 2026 se ha colado entre las opciones más interesantes por su tamaño manejable y su tecnología visual. No siempre necesitamos pantallas gigantes para disfrutar de una buena sesión de cine o series al final de la jornada.

Lo que realmente sorprende es cómo han integrado el panel QLED en un formato tan compacto. La calidad de imagen que ofrece esta pantalla eleva muchísimo el listón frente a lo que estamos acostumbrados a ver en modelos de este segmento, logrando unos colores bastante definidos y una profundidad de negros que se nota nada más encenderla.

Si te interesa hacerte con ella, puedes comprar la Xiaomi TV F Pro 32 de 2026 en AliExpress por 145 euros empleando el código de descuento ESMYS15 en el proceso de pago. Es una inversión ajustada para todo lo que ofrece, especialmente si buscas un equipo equilibrado que no ocupe todo el mueble del salón o de la habitación.

El sistema de sonido que incorpora, con tecnología Dolby Audio, ayuda a que el audio no se quede atrás respecto a la imagen. No hablamos de un equipo de sonido dedicado, claro está, pero para ver los contenidos habituales se comporta con una claridad que me ha sorprendido gratamente, envolviendo el espacio lo justo para ganar en inmersión.

Sistema operativo Fire TV

En cuanto al apartado de software, contar con Fire TV facilita las cosas una barbaridad. La navegación es fluida y tienes todas las aplicaciones de streaming a mano, lo que ahorra tiempo de espera. Además, el mando a distancia incluye el botón de Alexa, por lo que puedes pedirle que busque lo que te apetezca sin tener que navegar por menús interminables.

Para los usuarios de dispositivos de la manzana, la integración con Apple AirPlay es un acierto total. Poder enviar una foto o un video desde el teléfono a la televisión con apenas un par de toques simplifica mucho la forma en que compartimos los recuerdos. Todo fluye de manera inalámbrica y sin tener que configurar nada raro.

A veces da miedo que una pantalla de este tamaño se quede corta en conexiones o en opciones de configuración. Aquí, sin embargo, han resuelto bien la papeleta, manteniendo un perfil delgado que queda bien en cualquier rincón. Se nota que es un dispositivo pensado para ser funcional en el uso diario.

Es probable que busques algo sencillo, capaz y que cumpla en todos los frentes posibles. Esta opción de Xiaomi encaja bastante bien en ese perfil, sobre todo si valoras la comodidad de tener un ecosistema inteligente ya integrado. Al final, lo que uno quiere es llegar a casa, sentarse y que todo funcione al instante.

Ya me contarás qué tal te parece cuando la pruebes en casa. Es un salto de calidad interesante para actualizar tu TV sin gastar un dineral y hacerte con un armatoste gigantesco. Disfruta de tus series favoritas con esta nueva compañera de pantalla, que seguro te dará muchas alegrías en los próximos meses.