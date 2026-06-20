Xiaomi también vende altavoces: este modelo con 12 horas de batería va a triunfar en verano

La música nos acompaña a todas partes cuando aprieta el calor y este pequeño engaña bastante.

Equipar tus escapadas con la mejor tecnología musical es m'as sencillo que nunca gracias a los altavoces portátiles. El Xiaomi Sound Outdoor ofrece una ingeniería acústica pensada para disfrutar fuera de casa sin renunciar a la nitidez. Su diseño tan acertado esconde un rendimiento sorprendente que dinamiza cualquier reunión con amigos en cuestión de segundos.

La potencia se convierte en la carta de presentación de este modelo, capaz de llenar espacios abiertos con sus 30 W de salida. La marca ha logrado un equilibrio acústico fantástico que exprime cada frecuencia, logrando que los graves tengan una pegada contundente y las voces se escuchen nítidas en ambientes ruidosos.

El Xiaomi Sound Outdoor se queda a tan solo 32 euros si aprovechas el cupón ESMYS02 de la tienda. Te garantiza un dispositivo todoterreno con conectividad Bluetooth 5.4, ideal para conseguir una estabilidad de señal excelente mientras gestionas tus listas de reproducción favoritas desde el teléfono.

Además, su estructura cuenta con la exigente certificación IP67, lo que significa que aguanta el polvo y los chapuzones sin inmutarse. Ya no sufrirás por las salpicaduras de la piscina o la arena de la playa, ya que los materiales exteriores están preparados para resistir las jornadas más intensas del verano.

La autonomía es otro factor clave para olvidarte del cargador durante todo el día. El fabricante ofrece hasta 12 horas de reproducción continua, permitiendo enlazar canciones de forma ininterrumpida desde la mañana hasta que se ponga el sol en tus excursiones o barbacoas.

De igual forma, si buscas una experiencia sonora todavía más inmersiva, la tecnología True Wireless Stereo te permite vincular dos unidades idénticas. Este sistema crea un escenario estéreo real que distribuye el sonido de manera uniforme, multiplicando la diversión en fiestas o estancias amplias de tu hogar.

A pesar de su precio ajustado, los usuarios destacan la versatilidad de sus tres colores disponibles, que se adaptan a cualquier estilo personal. La comodidad de transporte está garantizada por un formato ergonómico que cabe en cualquier mochila sin ocupar espacio excesivo ni sumar peso innecesario.

La fiabilidad de la compra está respaldada por la tienda oficial de la marca dentro de la plataforma, que acumula valoraciones excelentes. A esto se le suma la ventaja de contar con envío gratuito y rápido desde España, evitando largas esperas para empezar a disfrutar de tu adquisición.

Hacerse con el Xiaomi Sound Outdoor es asegurar el entretenimiento de esta temporada con un equipo fiable, potente y extremadamente duradero. Es el momento perfecto para renovar tu viejo altavoz y subir el volumen de tus canciones preferidas allá donde decidas viajar estas semanas.