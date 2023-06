Últimos números de las zapatillas de Nike para ir al gimnasio que puedes comprar hoy por 50 euros

Dependiendo del deporte que practiquemos, deberemos escoger un material u otro, sobre todo si centramos la atención en nuestros pies. Y es que no las zapatillas de running no son las mismas que necesitamos para hacer zumba o spinnning, puesto que hay suelas, amortiguaciones o agarres específicos para actividad. Con esta premisa clara, y si te encuentras inmerso en la búsqueda del calzado adecuado para tus entrenamientos en el gimnasio, tenemos una noticia que te interesa: en la página web de Nike, hemos descubierto que las MC Trainer 2 para hombre están rebajadas un 30% y dejan de costar 70 euros para ser tuyas por menos de 49. Eso sí, no te lo pienses mucho, ya que solo están disponibles los últimos pares... ¡y no en todas las tallas!

La parte delantera es más delgada para ofrecerte flexibilidad y movilidad. Nike

Las zapatillas Nike MC Trainer 2, tal y como explican en la web oficial, "permiten pasar del entrenamiento de circuito en la sala de pesas al césped artificial para hacer ejercicios de tonificación rápida sin problemas"; y es que cuentan con base plana que es más ancha alrededor del talón para estabilizar el pie independientemente de la superficie en la que nos encontremos. Disfrutan, además, de una potencia multiuso que combina "versatilidad, estabilidad y durabilidad para mantener la sujeción en el trabajo físico que estás haciendo" sin miedo a las lesiones. Desde sentadillas hasta repeticiones de sprints, este modelo soporta "las exigencias del programa de entrenamiento sin tener que parar para cambiar la equipación según el ejercicio".

Respecto al ajuste cabe destacar que es ceñido cuando se aprietan los cordones, pero que se compensa con una espuma suave que proporciona una amortiguación firme. Además, es más alta en el lateral para sujetar el pie durante los movimientos de lado y sin perder el rango de movimiento, pues la parte delantera es más delgada para ofrecerte flexibilidad durante las sesiones de running cortas o los ejercicios de velocidad.

Zapatillas para entrenar de mujer

Si bien es cierto que el diseño de las Nike MC Trainer 2 es muy unisex, los números a partir de los que están disponibles dejan fuera a mujeres con el pie más pequeño que el 38. Pero, desde 20deCompras, hemos encontrado un modelo similar en el ecommerce que aún está más rebajado y que es ideal para entrenar en el gimnasio. Hablamos de las SuperRep Go 3 Flyknit Next Nature, unas zapatillas con un diseño innovador que envuelven el pie con 360 grados de comodidad y sujeción y que ahora puedes comprar por 66 euros (¡en vez de 110!).

El diseño ligero y plegable te permite tenerlas siempre a mano. Nike

