Ni Rolex Submariner ni Daytona: estos Invicta son un homenaje perfecto desde 53 euros

Los relojes Invicta son los modelos "homenaje" más buscados, y por el Black Friday hay varios a precios muy competitivos.

Invicta se ha abierto hueco en el sector relojero como la opción perfecta para quien busca un reloj clásico, bonito y de calidad a un precio asequible. No es una marca que se esconda en la sombra; es todo lo contrario, es una de las más reconocidas por ofrecer modelos que recuerdan mucho a los grandes clásicos de la relojería, como el Rolex Submariner, el Rolex Daytona o el Omega Speedmaster, pero con precios que no asustan.

Estos modelos, conocidos como "homenaje", tienen una similitud muy fuerte con los originales, tanto en diseño como en estética, pero con una diferencia de precio que puede llegar a ser de varios miles de euros.

Ahora mismo, con el Black Friday en marcha, puedes encontrar "clones" del Submariner desde apenas 53 euros, y en más de doce colores distintos, no es el único que venden a precio muy pero que muy rebajado.

Es una oportunidad para tener un reloj con aire de lujo sin tener que vender un riñón, y Amazon, como tienda de total y absoluta confianza, es el lugar perfecto para hacer esta compra.

El envío te sale gratis total porque supera los 35 euros, aunque si además eres Prime, puedes tenerlo en casa en menos de 24 horas.

Materiales de calidad a precios muy bajos

Pero, ¿qué hace que los relojes Invicta Pro Diver sean tan especiales? Para empezar, su construcción. La mayoría de los modelos Pro Diver utilizan una caja de acero inoxidable, un material resistente, duradero y que le da al reloj un aspecto robusto y elegante.

El cristal, por su parte, suele ser de tipo mineral, que es más resistente a los arañazos que el cristal normal y ofrece una buena protección para la esfera. Las correas también suelen ser de acero inoxidable, aunque hay versiones con correa de caucho o silicona, ideales para quienes buscan un toque más deportivo o para usar el reloj en el agua.

En cuanto al movimiento, los Invicta Pro Diver suelen montar mecanismos de cuarzo, que son fiables, precisos y requieren muy poco mantenimiento. Algunos modelos más avanzados incluyen movimientos automáticos, que funcionan con la energía del movimiento de tu muñeca, pero la mayoría de los Pro Diver que encuentras a precios asequibles son de cuarzo.

La resistencia al agua es otro de sus puntos fuertes. La mayoría de los modelos Pro Diver tienen una resistencia de al menos 100 metros, lo que los hace aptos para nadar y bucear, aunque no para inmersiones profesionales.

Y por supuesto, no pueden faltar los detalles que los hacen tan reconocibles: el bisel giratorio unidireccional, las manecillas y marcadores luminosos para una lectura clara en la oscuridad, y el diseño de la esfera, que suele ser muy legible y funcional.

La calidad-precio de los Invicta Pro Diver es tan buena porque la marca ha sabido encontrar el equilibrio perfecto entre diseño, materiales y precio. No es un reloj de lujo, pero tampoco es un reloj barato de plástico. Es un reloj que cumple con su cometido, que luce bien y que te dura.

Es la opción ideal para quien quiere un reloj con estilo, que no le deje tirado y que no le cueste un dineral. Y con las ofertas del Black Friday, es el momento perfecto para hacerte con uno y disfrutar de un pedazo de relojería clásica sin tener que hipotecar la casa.