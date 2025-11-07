El Casio Moon Phase es minimalista, retro y muy elegante: es de los mejores relojes de la marca

Casio es, sin lugar a dudas, una de las compañías más importantes del sector relojero mundial. Su dominio se basa, sobre todo, en el volumen de ventas, gracias a sus icónicos y asequibles modelos digitales que han marcado a generaciones.

Pero el universo Casio es mucho más amplio. La marca japonesa tiene también un catálogo impresionante de relojes analógicos de estilo casual, perfectos para vestir en el día a día, que mantienen esa filosofía de ofrecer mucho por muy poco. Y el mejor ejemplo de esto es el Casio Moon Phase, un reloj con una complicación de fases lunares que, increíblemente, no llega ni a los 100 euros.

Casio Moon Phase Este reloj clásico es minimalista y combina con prácticamente todo. Además, está a la venta en distintas variantes de color. Por 88€ en AliExpress Por 94€ en Amazon * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Está a la venta en varios colores, con distintas correas y esferas, y tiendas como Amazon o AliExpress lo tienen ampliamente disponible ahora mismo.

Además, todas tienen envío gratis desde España, así que no hay más que esperar unos pocos días para poder estrenarlo.

La esfera es bastante distinta a la que solemos ver

A primera vista, el Casio Moon Phase es un reloj que aparenta ser mucho más caro de lo que es. Su diseño es clásico y elegante, con una caja rectangular de acero inoxidable que le da un aire sofisticado y atemporal.

El brazalete, también de acero inoxidable –dependiendo de la versión– y el cierre de triple pliegue le añade un plus de seguridad. Pero la verdadera estrella es la esfera.

Es limpia y legible, con tres subesferas que indican el día de la semana, la fecha y, la joya de la corona, la fase lunar. Esta última es una complicación propia de la alta relojería, una pequeña ventana en la parte inferior de la esfera que muestra un disco con el sol y la luna que va girando para indicar si estamos en luna nueva, cuarto creciente, luna llena o cuarto menguante.

El tamaño de la caja, con unas dimensiones de 44,5 mm de alto por 34 mm de ancho, lo hace un reloj muy versátil y cómodo, perfecto para muñecas de diferentes tamaños. No es un reloj ni demasiado grande ni demasiado pequeño. El cristal que protege la esfera es de tipo mineral, que ofrece una buena resistencia a los arañazos en el uso diario.

En su interior late un fiable mecanismo de cuarzo de fabricación japonesa, que garantiza una precisión de ±20 segundos al mes y una autonomía de la pila de unos tres años. Además, tiene una resistencia al agua de 50 metros (5 ATM), lo que significa que puedes lavarte las manos o ducharte con él sin preocuparte, aunque no está diseñado para nadar o bucear.