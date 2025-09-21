El Casio F-91W es conocido por todos, pero tiene un hermano igual de resistente y más moderno

Si hay un reloj que ha trascendido generaciones y modas, ese es el Casio F91W. Ese pequeño digital sencillo, barato y casi indestructible que todos hemos tenido, contemplado o ansiado alguna vez. Si eres fan de ese estilo inconfundible, pero buscas algo un poco distinto, ahí entra el Casio Watch LF-20W-1AEF, una variante que mantiene la esencia del F91W pero con un giro estético sutil y una pantalla diferente.

Ofrece un poco más de información sin renunciar a la máxima simplicidad y durabilidad. Mientras el F91W lleva la típica pantalla LCD segmentada, algo más simple y con la información justa, el LF-20W-1AEF opta por una pantalla de mayor resolución y diseño un poco más moderno, pensada para los que no quieren despegarse demasiado de su modelo de referencia pero buscan algo nuevo y "refrescante". Por los 29 euros que cuesta no se puede pedir mucho más.

Casio LF-20W-1AEF en Amazon Este reloj clásico apuesta por una línea continuista con la marca, pero con un toque distinto al F91W. Comprar por 29 euros



Esto significa que puedes ver en la misma pantalla más datos sin que el reloj parezca saturado o complicado. No estamos hablando de pantallas táctiles ni funciones de última generación, sino de una evolución discreta que mejora la legibilidad y la cantidad de detalles que puedes consultar de un vistazo.

Por lo demás, el diseño es un guiño clásico con un estilo rectangular tradicional, caja de plástico resistente y el habitual esquema de botones en los laterales.

Lo que lo hace atractivo es precisamente ese aire retro con un toque renovado, para quienes quieren un reloj digital en el que confiar, sin complicaciones.

Conserva la resistencia y fiabilidad que caracteriza a Casio. Es sumergible hasta 30 metros, lo que significa que aguanta salpicaduras, lluvia y hasta un baño rápido sin dramas. Su clasificación no lo hace apto para bucear, pero sí para uso cotidiano con seguridad. La batería dura unos 7 años, así que no te tocará andar cargándolo ni cambiando pilas cada poco, lo que le añade un punto de comodidad que pocos pueden igualar en este rango.

Además de la hora, minuto y segundo, este modelo ofrece calendario automático, cronómetro con precisión al centésimo de segundo y alarma diaria, todas funciones clásicas que te facilitan el día a día sin añadir complejidad. La retroiluminación permite consultar la hora sin problema en entornos oscuros, aunque no es tan potente como en otros relojes más caros o modernos; es funcional, justa y suficiente para lo que necesitas.

En cuanto a precisión, el movimiento digital es de cuarzo y hace su trabajo con exactitud suiza de bolsillo. No tendrás que andar ajustando más que al principio o cuando cambies la batería (que, repetimos, dura años). Esta fiabilidad ha sido parte clave del éxito de Casio en este segmento: una tecnología sencilla, probada y efectiva que dura y tarda años en fallar.