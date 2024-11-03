Ni Black Friday ni Cyber Monday: Qué es el Single's Day y por qué adelanta los descuentos a mitad de noviembre

Creada en China y con más ventas que el Black Friday, cada vez son más las compañías que ofrecen descuentos con motivo del "día del soltero".

Aún quedan unos días para que llegue a España el esperado Black Friday. Este "viernes negro" es de hace unos años uno de los mayores eventos de rebajas comerciales a nivel mundial. Los consumidores esperan con paciencia que llegue la fecha para disponer de descuentos en todo tipo de marcas y productos. Sin embargo, existe otra fecha que poco a poco está ganado cada vez más peso en el calendario. Se puede decir que es la competencia al Black Friday, ya que la bajada de los precios se adelanta y se produce a mitad de noviembre, por lo que no hay que esperar a final de mes.

Se trata del Singles Day, o lo que en nuestro país decimos que es el 'Día del soltero'. Esta jornada se celebra por todo lo alto en China con una serie de descuentos que cada vez van ganando más arraigo en otros países. Muchos comercios ya ofrecen descuentos para este día e incluso durante algunos días previos, lo que supone que haya descuentos en compras durante casi todo el mes de noviembre.

Una tradición comercial creada en China

El Single's Day se originó en China. En el país asiático, el número 1 es interpretado como un árbol sin hojas, lo que simboliza la soltería según la cultura popular china. Al igual que el 14 de febrero es el Día de San Valentín, un 11 de noviembre varios estudiantes chinos reivindicaron su soltería haciéndose regalos. Una broma que llegó a oídos de gigantes chinos del comercio como AliExpress o AliBaba, que iniciaron sus propias campañas de descuentos para este día a través del "Shopping Festival".

La acogida fue tan buena que estas y otras compañías comenzaron a lanzar sus campañas a nivel mundial con un tremendo éxito: en 2021, el Single's Day en Estados Unidos y Europa triplicó las cifras del Black Friday. Un éxito comercial que continúa creciendo, también en Occidente.

Cuándo es el Single's Day 2024

El Single's Day disparó el comercio chino. Siam Pukkato

Compañías como Aliexpress, Shein o Huawei hacen descuentos en esta fecha. Lo normal es que dure la jornada 24 horas, pero en años anteriores plataformas como Aliexpress han extendido su campaña por el Single's Day durante las dos primeras semanas de noviembre. Para este año, estas y muchas otras compañías ofrecerán descuentos el próximo 11 de noviembre, por lo que se puede ver como una alternativa al Black Friday o una oportunidad más de acceder a los mejores descuentos.

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