Ni aspiradoras ni enchufes repelentes: esta es la solución de 5 euros más efectiva para acabar con los ácaros

Limpiar el colchón y las tapicerías es indispensable para garantizar la salubridad. Esto requiere afanarse para eliminar el polvo y las bacterias.

Aunque en las tareas domésticas habituales de nuestro hogar no lo incluimos, limpiar el colchón y las tapicerías, como las sillas o el sofá, es muy importante. De ello depende alargar la vida útil de estos muebles al mantener a raya los ácaros del polvo, que pueden llegar a causar alergia. Estos microscópicos organismos son, entonces, perjudiciales para la salud. Para eliminarlos, muchos recurren a costosos aspiradores que, si bien son muy efectivos, requieren una inversión y ocupan espacio en casa.

Pese a ello, no se puede pasar por alto que estos pequeños arácnidos, que están relacionados con las garrapatas y la araña roja, proliferan en alfombras y otros tejidos. Lo hacen porque es ahí donde se acumulan, sin que las veamos, las células de piel muerta que se caen de las personas y que son su principal alimento.

Una de las acciones más sencillas que pueden llevarse a cabo para evitar su proliferación es ventilar la casa a diario. También es aconsejable lavar la ropa de cama a temperaturas que superan los 60 grafos y evitar el uso excesivo de alfombras. Pero, si queremos eliminar los ácaros rápidamente, hay que tomar otras medidas. Una de ellas es apostar por un espray antiácaros que es una solución económica y efectiva.

La solución barata para eliminar los acáros

Este producto es específico para combatir todo tipo de ácaros, incluidos los del polvo y los de la sarna, para evitar las alergias que causan habitualmente en los hogares. Al estar formulado sin lejía, es perfecto para aplicar en tejidos delicados, desde el sofá hasta las cortinas. Además, aunque los ácaros odian olores de aceites esenciales como el eucalipto, lavanda o árbol del té, este espray no emplea perfume para evitar picores u otras afecciones.

Asimismo, no solo es efectivo contra estos microorganismos durante cuatro meses. También es eficaz contra las chinches después de 24 horas de uso y por tres meses. Su aplicación es muy sencilla: basta con pulverizar directamente cualquiera de los tejidos no lavables que queramos higienizar y dejar secar durante 8 horas. Es recomendable que, una vez transcurrido el tiempo, se aspire el tejido para eliminar los insectos muertos, pero no tiene que ser un aspirador específicamente diseñado para ello. Puede ser el que usemos habitualmente, limpiándolo después de esta tarea.

Cómo saber si tengo ácaros

Aunque es habitual la presencia de estos microorganismos en la mayoría de tejidos, hay señales que lo confirman. La presencia de manchas oscuras en las sábanas y almohadas es una de ellas, pero incluso puede saberse observando con una lupa las costuras y pliegues. Así se puede confirmar si el sofá o el colchón tienen ácaros.

Además, si esto va unido a estornudos y congestión nasal, picazón en la piel, dificultad para respirar e, incluso, erupciones cutáneas, es más que evidente que estos insectos están presentes en nuestro hogar y se deben tomar medidas para eliminarlos.

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