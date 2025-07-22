Adiós a los hielos derretidos: la nevera portátil que necesitas los conserva hasta 6 días y tiene cajón seco

Con una capacidad de 28 litros, este modelo de Ninja tiene gran capacidad y una estructura resistente.

Aunque desde que descubrimos las mochilas nevera ya no sabemos vivir sin ellas, sobre todo en verano, no siempre son lo que necesitamos. Ya sea por comodidad o por capacidad, hay veces que requerimos otros productos. También porque, si queremos mantener muy frío su interior, es necesario llenarlas de hielos que terminan derritiéndose.

Por ello, buscamos una solución que capaz de mantener los hielos intactos para evitar que el agua empape todo. Si además tiene gran capacidad, habremos encontrado la nevera definitiva. Y, por supuesto, lo hemos hecho.

Se trata de la nevera portátil rígida FrostVault, de Ninja, un modelo muy adecuado si vas de camping o en camper, ya que tiene gran capacidad y, lo mejor de todo, es que es capaz de aguantar los hielos durante 6 horas. Además, cuenta con un cajón seco para poder transportar alimentos que no requieren frío.

Nevera portátil rígida Ninja FrostVault, con cajón seco. Ninja

Este modelo ofrece 28 litros de capacidad, lo que se traduce en 48 latas de refresco. Con ello, este modelo es una buena alternativa para quienes necesitan almacenar una gran cantidad de alimentos y bebidas. Si, para que estos se mantengan fríos, solemos echar hielo, esta nevera portátil los conserva hasta 6 días, por lo que evitamos que enseguida se derritan. Por ello, es una buena opción para el camping o las camper.

Aunque se trata de un producto más voluminoso de lo habitual, con unas medidas de 43,3 x 48 x 61 centímetros, tiene un tamaño compacto para la gran capacidad que ofrece. En cuanto al cajón en seco, ofrece una temperatura similar a la de una nevera. También funciona como asiento, dada su rigidez, por lo que es un dos en uno perfecto para verano.

Una nevera con ruedas

El modelo resaltado nos ha encantado, pero en Ninja también hemos encontrado otro aún más cómodo. Tienen las mismas características que el que vemos sobre estas líneas, pero incluye ruedas y asa de transporte para que llevarla a cualquier lado cueste mucho menos esfuerzo.

Nevera portátil rígida Ninja FrostVault, con ruedas. Ninja

Así que, si eres asiduo a pasar largas jornadas en la playa (donde no te falta tu carrito de transporte) o si te gusta ir de camping, creemos que este tipo de neveras es para ti. Aunque requiere cierto desembolso, su durabilidad y garantía (cuentan con 5 años si lo registras en la marca), merece la pena.

Además, si eres de los que pasa mucho tiempo al aire libre con este tipo de actividades, te va a ser muy útil, ya que vas a sacarle mucho partido.