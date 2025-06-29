Playa o montaña: las mochilas nevera son otro básico del verano y son bastante baratas

Con esta mochila no tendrás que cargar más con neveras pesadas.

Para llevar bebidas y comida sin temor a que se estropeen, ya no hay que ir cargados con las típicas neveras de plástico. Estos modelos cuestan poco más de 10 euros.

Los planes al aire libre se multiplican en verano y pasar el día fuera de casa es casi una obligación. Por ello, solemos salir cargados con todo lo necesario para la jornada. Si vamos a la playa, las sillas y tumbonas, los juguetes de los niños y la crema solar no pueden faltar. Si optamos por la montaña, llevar un buen calzado es básico.

A estos bártulos hay que sumarle el que, para nosotros, resulta indispensable. Se trata de una nevera para poder llevar bebida y comida para la jornada. Y es necesario transportarla de esta forma para garantizar su buena conservación. Sin embargo, apostar por las típicas neveras de plástico no siempre es lo más cómodo.

Por ello, hace unos años se popularizaron las mochilas nevera, un producto que hace la misma función que los modelos clásicos, pero es mucho más sencillo de transportar. Lo mejor de todo es que son bastante baratas, aunque el precio aumenta conforme vamos ampliando litros de capacidad.

Las mejores mochilas nevera

La más vendida de Amazon, por menos de 20 euros. Con una capacidad de 25 litros, está confeccionada con un tejido impermeable para que sea perfecta para llevar a todos los planes. Incluye abrebotellas en la correa y cuenta con bolsillos laterales para ofrecer mayor capacidad. Pese a ello, sus asas son acolchadas para ofrecer mayor comodidad.

Este modelo incluye abridor. Amazon

Las mochilas de Decathlon, las más populares. Decathlon ha sido una de las tiendas que ha popularizado estas mochilas. Por ello, cuenta con varios modelos, aunque nos quedamos con este de 10 litros que tiene un tamaño muy compacto y cuesta menos de 15 euros.

Está diseñada con un material isotérmico que permite que los alimentos estén en óptimas condiciones durante 5 horas sin añadir acumuladores de frío. En su interior, se pueden mantener las botellas en vertical gracias a los enganches

Este modelo es el más compacto. Decathlon

Modelos baratos en Aliexpress. Pero, sin duda, las mochilas neveras más baratas están en Aliexpress. En concreto, nos quedamos con la opción bajo estás líneas de menos de 10 euros. De 30 litros, fabricada con materiales muy resistentes, perfectos para cualquier aventura. Es perfecta tanto para alimentos fríos como para calientes. Nos gusta para la montaña, ya que cuenta con una franja reflectante que garantiza la seguridad en casos de poca visibilidad