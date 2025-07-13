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Ni hinchable ni flotador: el accesorio perfecto para la piscina es esta hamaca flotante barata y que ocupa poco espacio

Piscina hinchable en el jardín de una casa
Piscina hinchable en el jardín de una casa
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Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Ainhoa Estaregui
La comodidad y el descanso están garantizados con este producto que es muy fácil de usar y que está disponible en muchos 'ecommerce'. 

Bajar a la playa o a la piscina cargados es nuestra pasión. Y es que el verano español no se entiende sin extender todas nuestras pertenencias en la playa o el césped. Aunque ahora los carritos portatodo nos han salvado la vida, no siempre ha sido así y, aun así, no hemos renunciado a ello. 

Las sillas de playa, la sombrilla (mejor antiviento para evitar sustos), la nevera con comida y bebida, los juguetes de los niños... Y ahora, hemos añadido el producto estrella de la temporada, una hamaca flotante que es cómoda y muy compacta para transportar. 

De tamaño XL que permite 4 posiciones de uso.

Hamaca flotante

  • Este tipo de hamacas se sirven de una malla resistente y de dos hinchables en los extremos para garantizar la comodidad y la practicidad, sin apenas ocupar espacio. 

Este tipo de hamacas, como la que encontramos en Amazon, se han viralizado, puesto que son tan sencillas, pero tan prácticas que merece la pena contar con ellas. Además, son baratas y son un sustitutivo muy eficaz para quienes disfrutábamos de los hinchables como niños, pero ya no lo somos. 

Este producto se sirve de una malla reforzada y dos extremos hinchables para crear una hamaca sencilla, pero lo suficientemente cómoda para emplear en el agua o, incluso, para hacer ejercicios dentro de ella. 

Hamacas prácticas y baratas

Este modelo combina diseño y practicidad.

Hamaca de Swim Essentials

A la venta en Tutete, combina diseño y practicidadComprar por 14,95 euros
Este modelo es apto para dos personas.

Hamaca doble multiposición

Este modelo a la venta en Carrefour es para dos personas Comprar por 21 euros
Modelo cómodo y sencillo.

Hamaca de Innovagoods 

Decathlon vende este modelo flotante para relajarseComprar por 16,99 euros
Silla con reposabrazos para el agua.

Hamaca con reposabrazos

Esta silla flotante incluye reposabrazos y ofrece gran comodidadComprar por 12,39 euros
De tamaño XL que permite 4 posiciones de uso.

Pack de dos hamacas de rayas

Este modelo a la venta en Amazon viene en un 'pack' de dos unidadesComprar por 18,04 euros

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Todos estos modelos tienen un tamaño compacto cuando están deshinchados y sin estar extendidos, por lo que incluirlos en nuestras pertenencias de playa es bastante asequible, tanto por comodidad como por precio. 

La multiposición es otra de sus bondades, puesto que depende de cómo nos coloquemos, puede funcionar de hamaca o de asiento. Incluso hay modelos como el de Aliexpress que cuentan con reposabrazos. Aunque son un poco más voluminosos, son perfectos para las jornadas más largas o de relax total. 

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