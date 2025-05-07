Un robot aspirador por menos de 200 euros o un portátil al 60%: el aniversario de esta tienda deja increíbles ofertas

Desde freidoras de aire hasta portátiles y televisores, repasamos cinco productos que podrían hacerte la vida un poco más fácil en el aniversario de PcComponentes.

Cada vez que un gran ecommerce celebra su aniversario, se abre una ventana de oportunidades para quienes han estado esperando el momento adecuado para renovar sus dispositivos o hacerse con algún gadget útil para el día a día. Pero como siempre, conviene acercarse a este tipo de campañas con cierta perspectiva: no todo lo rebajado necesariamente conviene, y lo importante es saber qué productos realmente pueden mejorar tu rutina.

Entre los más buscados suelen estar los pequeños electrodomésticos, componentes de PC, y portátiles de gama media pensados para productividad o uso doméstico. Muchos de estos productos no son nuevos en el mercado, pero han demostrado ser funcionales, duraderos y adecuados para perfiles de usuario muy distintos. En estas fechas, lo relevante no es tanto el lanzamiento reciente, sino el equilibrio entre lo que ofrecen y lo que cuestan.

PcComponentes es uno de los portales que más ha trabajado su reputación en este terreno, sobre todo entre quienes buscan tecnología sin complicarse con catálogos interminables. En su aniversario, algunas de sus ofertas más destacadas reúnen a productos conocidos con descuentos que los hacen especialmente atractivos. A continuación, repasamos cinco de los más interesantes.

Roborock Q5 Pro: limpieza más autónoma



Limpieza diaria sin esfuerzo con navegación inteligente. Roborock

Tener un robot aspirador en casa se ha vuelto casi un estándar para quienes prefieren invertir su tiempo en cualquier cosa menos en pasar la escoba. Este modelo en concreto es uno de los que más atención ha generado dentro de su gama, especialmente por lo bien que se adapta a hogares con mascotas, alfombras o suelos irregulares.

Gracias a su sistema de navegación avanzada, puede trazar rutas eficientes y evitar zonas problemáticas. Eso no significa que lo haga todo solo, pero sí que minimiza bastante el seguimiento que requiere. Tiene un depósito amplio y cepillos de goma que, en la práctica, recogen menos pelo enredado y más suciedad real, lo que simplifica la rutina semanal.

LG 65QNED85T6C: experiencia inmersiva



Imagen envolvente para películas, series y gaming. LG

Un televisor de 65 pulgadas no es algo que se compre todos los días, y mucho menos si hablamos de un panel con tecnologías que van más allá del LED convencional. En este caso, la propuesta de LG se apoya en la combinación de QNED y un sistema de inteligencia artificial que ajusta la imagen según tus preferencias visuales, algo útil si pasas muchas horas delante del televisor o disfrutas afinando cada detalle en películas y juegos.

La compatibilidad con asistentes y sistemas como Alexa o Apple HomeKit añade cierta comodidad, especialmente si tienes un ecosistema domótico. Pero más allá de eso, lo interesante está en su capacidad para rendir tanto con cine como con videojuegos: frecuencia alta, ajustes automáticos de brillo y contraste, y opciones específicas como el modo Filmmaker. No es un televisor para quienes sólo ven las noticias, sino para quienes quieren exprimir lo que una pantalla puede dar de sí.

AMD Ryzen 7 5800X: rendimiento a escala



Potencia multitarea para crear, jugar o trabajar. Ryzen

No todos los usuarios necesitan un procesador de gama alta, pero si trabajas con edición de vídeo, modelado 3D o multitarea pesada, tener una CPU potente deja de ser un lujo y se convierte en una herramienta real. Este modelo de AMD está pensado justo para eso: acelerar tu flujo de trabajo y mantenerlo estable incluso con varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo.

Su arquitectura de ocho núcleos permite jugar, producir y trabajar sin tener que cerrar programas a cada rato. A largo plazo, este tipo de procesadores no sólo hacen más fácil la vida digital, sino que también garantizan una vida útil más larga para el equipo en general.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer: cocina sin aceite (ni humo)



Cocina rápida y saludable sin aceite. Xiaomi

Las freidoras de aire han dejado de ser una moda para convertirse en uno de esos pequeños electrodomésticos que, una vez pruebas, no sabes cómo viviste sin él. Este modelo de Xiaomi encaja perfectamente en ese perfil: cocina sencilla, rápida, y sobre todo, sin salpicar ni tener que limpiar aceite cada vez.

Tiene capacidad para varias raciones, por lo que no se limita a quienes viven solos, y lo interesante está en su control remoto desde el móvil y sus programas de cocción predeterminados. Puedes dejarla funcionando mientras haces otra cosa o incluso programarla para que empiece más tarde. No es para recetas elaboradas, pero sí para el día a día: verduras, pollo, empanadillas o incluso dulces. Es ideal para quienes cocinan por necesidad y no por afición.

Acer Aspire 3 A315-59: un portátil para todo



Un portátil versátil para estudio y trabajo diario. Acer

Hay quien busca un portátil para trabajar y quien lo necesita para todo: estudiar, hacer videollamadas, editar algún vídeo ocasional y mantener docenas de pestañas abiertas. Este modelo de Acer no es llamativo en diseño ni pretende serlo, pero lo compensa con un equilibrio técnico muy adecuado para usuarios todoterreno.

Con un procesador de nueva generación, 16 GB de RAM y un disco SSD veloz, su rendimiento es fluido incluso con programas pesados. Además, la pantalla Full HD de 15.6" lo hace cómodo para tareas largas. No incluye sistema operativo, lo cual puede ser una ventaja si prefieres instalar lo que realmente vas a usar.