De linternas a generadores solares: Amazon aprovecha y rebaja algunos básicos de emergencia muy populares tras el apagón

Interior del Metro de Madrid durante el gran apagón del 28 de abril de 2025.

El gran apagón del pasado 28 de abril dejó claro lo que muchos intuían: no siempre podemos depender del suministro eléctrico. Por eso, Amazon ha rebajado varios productos básicos de emergencia.

El gran apagón eléctrico del pasado 28 de abril de 2025 dejó una lección clara: no se trata de si volverá a ocurrir, sino de cuándo. La interrupción masiva del suministro en la Península Ibérica puso en evidencia lo dependientes que somos de la electricidad para casi todo, desde cargar el móvil hasta cocinar, si no tienes una cocina de gas.

Durante las horas en las que miles de hogares y negocios se quedaron sin luz ni comunicación, muchos redescubrieron la importancia de tener a mano ciertos elementos de emergencia. Linternas con batería propia, bancos de energía, generadores solares o cargadores manuales ya no son solo artilugios para senderistas o campistas, sino parte del nuevo kit básico doméstico.

Consciente de esta demanda, Amazon ha comenzado a destacar y rebajar algunos de los productos más buscados desde el incidente, muchos de ellos enfocados en garantizar una mínima autonomía energética en casa. Estos son tres de los artículos que más han llamado la atención tras el apagón, y por qué podrían ser útiles si vuelve a ocurrir algo parecido.

Carga rápida para tu móvil incluso si no hay enchufes



Esta batería portátil es capaz de cargar un teléfono al 58% en 30 minutos. Bilivein

Puede parecer una obviedad, pero durante un corte de energía, mantener el móvil con batería puede marcar la diferencia entre sentirte aislado o mantenerte en contacto con el exterior. La power bank Bilivein 22.5W se ha convertido en una opción destacada por su capacidad (27.000 mAh) y su versatilidad para cargar varios dispositivos al mismo tiempo.

La posibilidad de conectar hasta cuatro aparatos a la vez, combinada con una salida USB-C rápida, permite que no solo el teléfono recupere carga rápidamente, sino también otros dispositivos como tablets, linternas o incluso pequeños ventiladores portátiles. Para quienes tienen niños en casa o necesitan seguir conectados, es una herramienta que aporta tranquilidad.

Otro punto a favor es su tamaño compacto y su pantalla LED, que muestra cuánta energía queda. Esto facilita la gestión del uso durante emergencias, cuando cada carga puede ser vital. Incluso en el día a día, puede usarse como cargador principal para viajes o jornadas largas fuera de casa.

Un generador que puede evitarte más de un disgusto



Esta estación de energía cuenta con un inversor de AC de 600W, una batería LiFePO4 de 268Wh y 8 salidas. BLUETTI

El BLUETTI EB3A no es un generador de gasolina de los que hacen ruido y llenan de humo tu garaje. Se trata de una estación de energía portátil que puede cargarse directamente con paneles solares, lo que permite usarlo sin necesidad de red eléctrica, incluso en exteriores o durante largos apagones. Su tamaño compacto lo hace fácil de guardar en casa, en una estantería o incluso en el maletero del coche, sin necesidad de instalaciones complejas.

Este tipo de dispositivos son especialmente útiles si necesitas mantener operativos ciertos aparatos esenciales, como un ordenador de trabajo, un pequeño frigorífico o un equipo médico. Al contar con varias salidas (tanto de corriente alterna como puertos USB), permite alimentar diversos dispositivos a la vez. Y gracias a su sistema de carga rápida, no es necesario esperar horas para volver a utilizarlo.

Además, para quienes viven en zonas rurales o con infraestructuras eléctricas menos estables, un generador solar como este puede convertirse en una inversión práctica para el día a día, más allá de situaciones de emergencia.

Una linterna recargable que cabe en cualquier bolsillo



Esta linterna impermeable tiene luz LED con cinco modos de iluminación. Blukar

En situaciones de apagón, no tener luz va más allá de la incomodidad: puede suponer un riesgo, sobre todo al moverse por escaleras, cocinar o encontrar algo en una habitación oscura. La linterna LED Blukar ha sido una de las más buscadas tras el corte eléctrico, en parte por su practicidad y su facilidad de carga a través de USB-C.

Tiene cinco modos de iluminación (incluyendo SOS) y la capacidad de enfocar o ampliar el haz de luz. Esto la convierte en un accesorio útil tanto en casa como en el coche o incluso en salidas al campo. Su batería recargable y los indicadores LED de carga ayudan a tener claro cuándo necesita una recarga, evitando sorpresas.

Su resistencia al agua y el diseño compacto la hacen ideal para guardarla en el cajón de la cocina o llevarla de forma habitual en una mochila. No es un farol de camping, pero para emergencias o cortes puntuales de luz, es más que suficiente.

Una nueva normalidad: prepararse sin alarmismos



El apagón del 28 de abril generó una oleada de conciencia sobre lo frágiles que pueden ser nuestras rutinas cotidianas. Desde no poder calentar comida o mantenerla en el frigorífico hasta no poder sacar dinero del cajero o pagar con tarjeta en el supermercado, fueron muchas las actividades que quedaron paralizadas por unas horas.

En este nuevo contexto, tener una pequeña reserva energética en casa (como un banco de energía, una linterna o una estación solar portátil) deja de ser una exageración y empieza a parecer sentido común. No se trata de prepararse para una catástrofe, sino de poder continuar con lo esencial hasta que vuelva la normalidad.

Productos como los mencionados en este artículo cumplen esa función sin necesidad de grandes inversiones. Además, son útiles en otros contextos: viajes largos, campings, obras en casa, salidas con niños o cortes puntuales por obras o tormentas.

Si el apagón te pilló desprevenido, puede que ahora sea el momento de valorar algunos de estos básicos que Amazon ha puesto al alcance con ofertas destacadas. No hacen falta grandes instalaciones ni una habitación entera de suministros. A veces, una linterna en el cajón y una power bank en la mochila pueden marcar la diferencia.