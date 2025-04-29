Robots de cocina más allá de Thermomix: la alternativa española que tiene un precio irresistiblemente bajo

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Aunque Thermomix ha sido durante décadas el modelo más codiciado entre los robots de cocina, hoy en día existen muchas alternativas en el mercado.

Mucho antes de que las freidoras de aire y los robots aspiradores conquistaran nuestros hogares, los robots de cocina ya se habían ganado un lugar en la vida diaria. Durante años, Thermomix ha sido el referente en este tipo de electrodomésticos, liderando el mercado con sus modelos de alta gama.

Sin embargo, la evolución de este sector ha abierto la puerta a nuevas alternativas más asequibles. Una de las marcas que ha apostado fuerte por el segmento low cost es Cecotec, que actualmente ofrece el Mambo 9550 a un precio realmente competitivo de menos de 250 euros.

Este modelo de Cecotec ofrece características muy similares a las de otros robots mucho más caros, siendo una excelente opción para quienes quieren probar este tipo de tecnología sin desembolsar los cerca de 1.600 euros que cuesta una Thermomix TM6.

Más de 30 funciones para cocinar de todo

Este robot de cocina ofrece funciones que compiten cara a cara con la Thermomix, pero a un precio mucho más barato. Cecotec

Uno de los principales atractivos de un robot de cocina es la cantidad de tiempo que permite ahorrar, gracias a sus múltiples funciones. En el caso del Mambo 9550, ofrece más de 30 funciones distintas, como picar, trocear, fermentar o pulverizar, facilitando así todo tipo de tareas culinarias.

Su jarra Habana de 3,3 litros no solo sirve como recipiente para mezclas, sino que también funciona como olla o sartén, permitiendo cocinar a fuego lento y remover automáticamente una gran variedad de platos. Ideal para quienes quieren preparar recetas elaboradas con el mínimo esfuerzo.

El robot también incorpora un temporizador, ajustes de temperatura y velocidad, así como una báscula ultraprecisa integrada. Y si no sabes por dónde empezar, siempre puedes apoyarte en su libro de recetas incluido, que te guía paso a paso para dominar rápidamente todo su potencial en la cocina.

Buena relación calidad-precio con envío rápido



Ahora mismo el Mambo 9550 está disponible por 249 euros. Así, se presenta como una de las mejores alternativas para quienes buscan eficiencia en la cocina sin hacer una gran inversión.

Además, el envío es gratuito y gestionado desde España, con tiempos de entrega de entre 2 y 3 días laborables. A esto se suma la garantía de tres años, que ofrece la tranquilidad de contar con soporte ante cualquier imprevisto.

Por su precio y prestaciones, el Mambo 9550 se posiciona como una excelente puerta de entrada al mundo de los robots de cocina inteligentes, sin necesidad de grandes desembolsos iniciales.