Las mejores ofertas del Black Friday 2025 en España, en directo

Cuidado con las estafas en el Black Friday

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

El 28 de noviembre se celebra la gran jornada de descuentos 'black' en tiendas como Amazon, Cecotec, PcComponentes y muchos más.

Noviembre es, por excelencia, el momento del ahorro. Durante todo el mes hemos podido disfrutar de ofertas por el Viernes Negro pero, hoy, 28 de noviembre, se celebra de forma oficial el Black Friday. Ya hemos podido acceder a ofertones como el del Fire TV Stick, en Amazon o los hasta 300 euros de descuento en Dyson. Pero todavía queda mucho.

Como cada año, vamos a acompañarte en esta jornada black para acercarte las mejores ofertas del día. Bajo estas líneas encontrarás las mejores oportunidades de MediaMartk, Amazon, PcComponentes, Cecotec, Women'Secret, El Corte Inglés, Sephora, Nike y muchas otras marcas. ¿Nos acompañas?