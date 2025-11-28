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España suma 232.000 empleos en el segundo mejor mayo de la historia gracias a la hostelería y los trabajadores extranjeros

Las mejores ofertas del Black Friday 2025 en España, en directo

Cuidado con las estafas en el Black Friday
Cuidado con las estafas en el Black FridayOpenAI
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Noticia

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

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El 28 de noviembre se celebra la gran jornada de descuentos 'black' en tiendas como Amazon, Cecotec, PcComponentes y muchos más. 

Noviembre es, por excelencia, el momento del ahorro. Durante todo el mes hemos podido disfrutar de ofertas por el Viernes Negro pero, hoy, 28 de noviembre, se celebra de forma oficial el Black Friday. Ya hemos podido acceder a ofertones como el del Fire TV Stick, en Amazon o los hasta 300 euros de descuento en Dyson. Pero todavía queda mucho. 

Como cada año, vamos a acompañarte en esta jornada black para acercarte las mejores ofertas del día. Bajo estas líneas encontrarás las mejores oportunidades de MediaMartk, Amazon, PcComponentes, Cecotec, Women'Secret, El Corte Inglés, Sephora, Nike y muchas otras marcas. ¿Nos acompañas? 

29/11/2025

¡Adiós, Black Friday!

Hasta aquí llega nuestro directo del Black Friday 2025. Todavía puedes seguir aprovechando las mejores ofertas, puesto que hay marcas y tiendas que mantienen los descuentos unos días más. Esperamos haberte ayudado a elegir lo mejor a buen precio. ¡Nos vemos en la próxima! Gracias por acompañarnos.

28/11/2025

Todo sobre el Black Friday

No te olvides de pasarte por nuestro especial para encontrar toda la información sobre el Black Friday y las mejores ofertas que hemos encontrado hoy. Además, el fin de semana seguimos con algún descuento activo.

Ver especial Black Friday
28/11/2025

La obligatoria baliza V16

Luz de emergencia V16 conectada a la DGT 3.0. Obligatoria a partir de 2026, geolocalizable, visible a 1 km y con fijación magnética al techo del coche. Este modelo de Osram cuesta menos de 40 euros.

Esta baliza está a buen precio.
Esta baliza está a buen precio.Amazon
Comprar por 36,80 euros
28/11/2025

Una plancha GHD por menos de 140 euros

Plancha de pelo profesional con tecnología Dual-Zone. Mantiene temperatura óptima de 185°C para un cabello más suave, liso y sano sin calor extremo.Y ahora con un descuento del 44%.

Plancha de pelo GHD Gold.
Plancha de pelo GHD Gold.Amazon
Comprar por 139,99 euros
28/11/2025

Un Kindle por menos de 145 euros

E-reader resistente al agua con pantalla de 6" de alta resolución (300 ppp). Diseño ligero, luz integrada regulable y batería de semanas de duración. ¿Su precio? Menos de 150 euros en Amazon

Este libro electrónico es uno de los favoritos del mercado.
Este libro electrónico es uno de los favoritos del mercado.Amazon
Comprar por 143,99 euros
28/11/2025

Movistar Plus+ y su ‘streaming’ por 1 euro

Las plataformas de ‘streaming’ también se suman al Black Friday con ofertas tan tentadoras como la que nos trae Movistar Plus+. Por tiempo limitado, la suscripción a su streaming cuesta solo 1 euro. Contenidos originales, series, películas, deporte y mucho más por lo que cuesta menos de un café.

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28/11/2025

Toallitas Pure Aqua, de Dodot, un clásico.

Toallitas húmedas elaboradas con 99% de agua y algodón orgánico. Limpieza suave y segura para la piel delicada del bebé desde el primer día. Son un clásico del Black Friday que está rebajado un 41%.

Aseguran un limpieza delicada e hidratante.
Aseguran un limpieza delicada e hidratante.Amazon
Comprar por 29,09 euros
28/11/2025

‘Aifryer’ doble por menos de 180 euros

Freidora de aire inteligente de 10L con doble resistencia y zona de cocción flexible. Cocina sin precalentar, control WiFi y pantalla táctil intuitiva. Hoy está rebajada un 28%.

Esta freidora tiene 10 litros de capacidad.
Esta freidora tiene 10 litros de capacidad.MediaMarkt
Comprar por 179 euros
28/11/2025

La bruma más viral de Sol de Janeiro

Bruma corporal perfumada con notas de pistacho y caramelo salado. Fragancia icónica Cheirosa '62 para cuerpo y cabello, inspirada en el verano brasileño. Ahora, al 25% de descuento.

Esta bruma corporal perfumada es muy viral.
Esta bruma corporal perfumada es muy viral.Sephora
Comprar por 19,50 euros
28/11/2025

El ofertón en el Fire TV Stick

Los dispositivos Amazon son los más esperados, especialmente el Fire TV Stick 4K que ahora está al 57% de descuento. Merece la pena, aunque tu tele sea smart. ¡No lo dejes pasar este Black Friday!

Esta nueva versión 4K sale a la venta a mediados de octubre.
Esta nueva versión 4K sale a la venta a mediados de octubre.Amazon
Comprar por 29,99 euros

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