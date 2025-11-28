Las mejores ofertas del Black Friday 2025 en España, en directo
Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.
El 28 de noviembre se celebra la gran jornada de descuentos 'black' en tiendas como Amazon, Cecotec, PcComponentes y muchos más.
Noviembre es, por excelencia, el momento del ahorro. Durante todo el mes hemos podido disfrutar de ofertas por el Viernes Negro pero, hoy, 28 de noviembre, se celebra de forma oficial el Black Friday. Ya hemos podido acceder a ofertones como el del Fire TV Stick, en Amazon o los hasta 300 euros de descuento en Dyson. Pero todavía queda mucho.
Como cada año, vamos a acompañarte en esta jornada black para acercarte las mejores ofertas del día. Bajo estas líneas encontrarás las mejores oportunidades de MediaMartk, Amazon, PcComponentes, Cecotec, Women'Secret, El Corte Inglés, Sephora, Nike y muchas otras marcas. ¿Nos acompañas?
¡Adiós, Black Friday!
Hasta aquí llega nuestro directo del Black Friday 2025. Todavía puedes seguir aprovechando las mejores ofertas, puesto que hay marcas y tiendas que mantienen los descuentos unos días más. Esperamos haberte ayudado a elegir lo mejor a buen precio. ¡Nos vemos en la próxima! Gracias por acompañarnos.
Todo sobre el Black Friday
No te olvides de pasarte por nuestro especial para encontrar toda la información sobre el Black Friday y las mejores ofertas que hemos encontrado hoy. Además, el fin de semana seguimos con algún descuento activo.
La obligatoria baliza V16
Luz de emergencia V16 conectada a la DGT 3.0. Obligatoria a partir de 2026, geolocalizable, visible a 1 km y con fijación magnética al techo del coche. Este modelo de Osram cuesta menos de 40 euros.
Una plancha GHD por menos de 140 euros
Plancha de pelo profesional con tecnología Dual-Zone. Mantiene temperatura óptima de 185°C para un cabello más suave, liso y sano sin calor extremo.Y ahora con un descuento del 44%.
Un Kindle por menos de 145 euros
E-reader resistente al agua con pantalla de 6" de alta resolución (300 ppp). Diseño ligero, luz integrada regulable y batería de semanas de duración. ¿Su precio? Menos de 150 euros en Amazon
Movistar Plus+ y su ‘streaming’ por 1 euro
Las plataformas de ‘streaming’ también se suman al Black Friday con ofertas tan tentadoras como la que nos trae Movistar Plus+. Por tiempo limitado, la suscripción a su streaming cuesta solo 1 euro. Contenidos originales, series, películas, deporte y mucho más por lo que cuesta menos de un café.
Toallitas Pure Aqua, de Dodot, un clásico.
Toallitas húmedas elaboradas con 99% de agua y algodón orgánico. Limpieza suave y segura para la piel delicada del bebé desde el primer día. Son un clásico del Black Friday que está rebajado un 41%.
‘Aifryer’ doble por menos de 180 euros
Freidora de aire inteligente de 10L con doble resistencia y zona de cocción flexible. Cocina sin precalentar, control WiFi y pantalla táctil intuitiva. Hoy está rebajada un 28%.
La bruma más viral de Sol de Janeiro
Bruma corporal perfumada con notas de pistacho y caramelo salado. Fragancia icónica Cheirosa '62 para cuerpo y cabello, inspirada en el verano brasileño. Ahora, al 25% de descuento.
El ofertón en el Fire TV Stick
Los dispositivos Amazon son los más esperados, especialmente el Fire TV Stick 4K que ahora está al 57% de descuento. Merece la pena, aunque tu tele sea smart. ¡No lo dejes pasar este Black Friday!
Una buena tablet por menos de 230 euros
Tablet con pantalla PaperMatte que reduce reflejos y simula papel. 144Hz, compatible con M-Pencil y teclado, perfecta para crear y tomar notas.
Una superautomática de Delonghi, al 50%
El modelo Auténtica, de Delonghi, puede ser tuyo por menos de 360 euros. Prepara dos cafés a la vez, ofrece cremosa espuma con su vaporizador y permite personalizar la bebida.
El moldeador de Cecotec, a precio imbatible
Moldeador de pelo 14 en 1 con tecnología Coanda. Seca, alisa y riza con múltiples cabezales, cuidando el cabello gracias al control de calor inteligente.
Las populares Samba, en oferta
Zapatillas clásicas de estilo retro fútbol. Parte superior de piel suave, puntera de ante en T y suela de goma color caramelo para un look urbano. La versión XLG está en oferta en la web oficial.
Este Black Friday... ¡regálate El Rey León el Musical!
Con 15 temporadas en la Gran Vía de Madrid, El Rey León el Musical ha batido todos los récords. Si ya lo has disfrutado, merece la pena volver a verlo y, si no has sido uno de los 7 millones de espectadores que ya se han enamorado de esta producción musical, ¡ahora es el mejor momento para hacerlo! Este Black Friday, regálate este PLA-NA-ZO: si vas entre semana, en las funciones disponibles de martes a jueves, puedes ahorrar hasta un 50% en tu entradas con opciones desde 25 euros por persona.
Una aspiradora Dyson, 220 euros más barata
Aspiradora sin cable con láser que revela polvo invisible. Sensor acústico que cuenta partículas y ajusta la potencia automáticamente para limpieza total.
El infalibre corrector de Maybelline
Corrector multiusos con aplicador de esponja icónico. Borra ojeras, corrige imperfecciones e ilumina la mirada con una fórmula hidratante y fluida.
Consola Retro ANBERNIC RG35XX Plus
Consola portátil vertical mejorada con WiFi y Bluetooth. Juega a clásicos de PS1 y más con cruceta precisa y sistema Linux optimizado.
El cepillo de Foreo, al 50%
Cepillo de dientes sónico de silicona ultrahigiénica. Batería de larga duración, limpieza suave con las encías y eficaz contra la placa bacteriana.
El aceite ‘top’ ventas de Freshly Cosmetics
Aceite corporal 100% natural con 12 aceites vegetales. Nutre, reafirma y trata estrías y cicatrices, dejando la piel luminosa y con aroma cítrico. Es uno de los best sellers de Freshly.
Nike Vaporfly 4, al 50%
Perfectas para competición en asfalto, las Nike Vaporfly 4 son toda una declaración de intenciones. Con un peso de solo 150 gramos, ofrecen un retonor único de energía, con fibra de carbono incluida. Su precio habituakl es de 260 euros, hoy cuestan 130.
Movistar Plus+ y su ‘streaming’ por 1 euro
Las plataformas de ‘streaming’ también se suman al Black Friday con ofertas tan tentadoras como la que nos trae Movistar Plus+. Por tiempo limitado, la suscripción a su streaming cuesta solo 1 euro. Contenidos originales, series, películas, deporte y mucho más por lo que cuesta menos de un café.
¿Pensando en el próximo viaje?
Maleta rígida expandible con diseño de círculos concéntricos. Ligera, resistente y con gran capacidad de equipaje, ganadora del premio Red Dot. Es la más vendida en maletas, tiene más de 9.000 valoraciones y está rebajado un 26%.
Comida casera... ¡sin esfuerzo!
A estas horas del día ya estamos pensando en la cena. ¿A que te encantaría disfrutar de comida sana y casera sin esfuerzo? Knoweats lo hace posible y cada semana te lleva a casa un completo menú preparado. Ahora, por Black Friday, en función de tu gasto puedes conseguir un postre gratis, un 15% de descuento o el envío gratuito.
El colchón que se adapta a ti
Si lo que buscas es un descanso supremo, en Bed's tienen el colchón que necesitas: el Kepler, diseñado por Lattoflex, con una progresividad total en su acogida y un confort excepcional. Este colchón es perfecto para parejas que prefieren distintas firmezas de colchón, ya que su espuma técnica una permite personalización de cada lado. ¿Lo mejor? Ahora está al 50% de descuento en varias medidas.
Nintendo Switch con Minecreft, 165 euros más barato
Aunque la Switch 2 está causando sensación, la 1 todavía está en auge. PcComponentes deja en solo 329,99 euros el pack que incluye la consola y el juego Minecraft, para poder sacarle partido desde que llegue a casa.
El perfume más viral, por menos de 20 euros
Perfume árabe viral con aroma dulce y atalcado. Notas de orquídea, heliotropo y frutas tropicales sobre una base de vainilla y almizcle irresistible.
El aspirador en seco y húmedo de Dyson, en oferta
Aspiradora potente que incluye cabezal de rodillo húmedo. Elimina líquidos y manchas difíciles de suelos duros mientras aspira el resto de la casa. Es una de las aspiradoras aclamadas de Dyson que está 150 euros más barata.
Un pijama calentito
Conjunto de pijama largo de tejido polar cálido. Pantalón de cuadros rojos y camiseta con estampado de Snoopy, ideal para el invierno. Muy rebajado en el Black Friday de Women’Secret.
Toallitas Pure Aqua, de Dodot, un clásico.
Toallitas húmedas elaboradas con 99% de agua y algodón orgánico. Limpieza suave y segura para la piel delicada del bebé desde el primer día. Son un clásico del Black Friday que está rebajado un 41%.
Xiaomi Box, por menos de 50 euros
Reproductor multimedia 4K con Google TV. Convierte cualquier tele en Smart TV, soporte Dolby Vision/Atmos y mando con acceso directo a apps de streaming. A precio de ganga en Aliexpress.
El tratamiento de Elizabeth Arden, al 56%
Los cosméticos de Elizabeth Arden son muy aclamados. Primor vende al 56% el tratamiento de noche reafirmante con ceramidas que hidrata y restaura la piel y funciona como antiedad.
El truco para organizar tu nevera
Dispensador de bebidas para nevera con doble nivel. Mantiene las latas ordenadas y accesibles, ahorrando espacio y optimizando el almacenamiento.
Los Airpods Pro 3, rebajados
Son uno de los productos más buscados y ahora los hemos encontrado rebajados un 12% en MediaMarkt. Presumen de tener la mejor cancelación activa de ruido del mundo y un sonido envolvente.
Una tele Xiaomi al 39%
Smart TV 4K con diseño metálico sin bordes. Google TV integrado, control por voz y excelente calidad de imagen con Dolby Vision para streaming.
Limpieza a vapor 250 euros más barata
Dispositivo 3 en 1 que aspira, friega y desinfecta con vapor. Elimina el 99% de gérmenes sin químicos, ahorrando tiempo en la limpieza de suelos duros.
Un huevo vibrador para más diversión
Este dispositivo está rebajado un 30% y va a revolucionar tus experiencias. Tiene mando a distancia para poder controlar el juego hasta 10 metros. No se apaga automáticamente, por lo que puedes sorprenderte en cualquier momento.
Los más que necesarios AirTag
Localizadores compactos para encontrar tus objetos fácilmente. Se integran en la red Buscar de Apple, con rastro preciso y configuración en un toque. Están rebajados un 35%.
El imbatible juego Time’s Up! Party
Juego de mesa de adivinar personajes en tres rondas divertidas. Describe, di una palabra y haz mímica contra el reloj para ganar con tu equipo.
Sabor a parrilla por menos de 60 euros
Freidora de aire con función de ahumador y grill. Tecnología 3D para cocinar con poco aceite y conseguir sabores intensos de barbacoa en interior.
Todo sobre el Black Friday
Sabemos que el Black Friday puede resultar abrumador con tanta oferta, pero en 20deCompras te ayudamos a encontrar las mejores. Para ello, hemos preparado un escaparate especial donde te mostramos lo que no puedes perderte.
No te quedes sin tu baliza V16.
Luz de señalización de emergencia geolocalizada y homologada. Conectividad IoT obligatoria, base magnética y batería de larga duración incluida. Está al 33% de descuento.
Una aspiradora a precio increíble
Aspirador escoba sin cable ligero y maniobrable. Luz LED en el cepillo, varios modos de potencia y filtración eficiente para limpieza diaria del hogar.
Los FreeBuds Pro 4 de Huawei, por menos de 230 euros
Auriculares TWS con sonido de alta fidelidad y cancelación de ruido inteligente. Diseño ergonómico, conexión dual y llamadas cristalinas con IA.
Este Black Friday... ¡regálate El Rey León el Musical!
Con 15 temporadas en la Gran Vía de Madrid, El Rey León el Musical ha batido todos los récords. Si ya lo has disfrutado, merece la pena volver a verlo y, si no has sido uno de los 7 millones de espectadores que ya se han enamorado de esta producción musical, ¡ahora es el mejor momento para hacerlo! Este Black Friday, regálate este PLA-NA-ZO: si vas entre semana, en las funciones disponibles de martes a jueves, puedes ahorrar hasta un 50% en tu entradas con opciones desde 25 euros por persona.
La Vitamina C de The Beauty Drops a precio de risa
Beauty DRops tiene una de las vitaminas C más valoradas, gracias a su buena relación calidad precio. Este sérum está formulado para iluminar la piel al instante y combatir los signos del envejecimiento. Con el código BF20, aún está más barato.
Precios increíbles en la Black Week de Lidl
La cadena de supermercados también se suma al Viernes Negro con descuentos que incluso alcanzan el 70%. Pequeños electrodomésticos, productos para el hogar y mucho más a precios aún más increíbles.
La bata perfecta para estar por casa
Bata de tejido polar suave y cálido en color rosa. Diseño midi cómodo con cinturón ajustable, perfecta para estar en casa los días más fríos. Cuesta menos de 20 euros en Women’Secret y puedes conseguir un 15% extra.
El spray capilar viral
Tratamiento capilar antihumedad que impermeabiliza el pelo. Deja el cabello liso, sedoso y con brillo espejo duradero, activándose con el calor del secador. Está al 25% en Sephora.
Dos herramientas básicas... pero ergonómicas.
Pack de teclado y ratón inalámbricos con diseño ergonómico. Teclas silenciosas y cómodas, conexión fiable USB y estética profesional para oficina. Están de oferta en PcComponentes.
El mítico juego del Sushi Go
Juego de cartas rápido y divertido para grupos grandes. Crea el mejor menú de sushi combinando cartas en un formato ampliado del clásico juego de mesa. Cuesta menos de 20 euros en Amazon.
La nutria que ayuda a los peques a dormir
Peluche musical con movimiento de respiración rítmico. Ayuda a calmar a los bebés con música suave, luces tenues y texturas sensoriales reconfortantes.
¡Renueva tu colchón con Bed's!
Tu descanso se merece un buen colchón y de eso saben mucho en Bed's. La cadena líder de descanso mejor valorada por asesoramiento y productos a nivel Europeo tiene más de 240 tiendas por toda España, por lo que seguro hay una cerca de ti. Búscala y aprovecha sus ofertas de Black Friday con descuentos de hasta el 60% para renovar tu colchón, base, almohada o complementos de descanso.
Aspiradora en seco y húmedo de Dreame
Aspiradora en seco y húmedo que limpia bordes difíciles. Autolimpieza con secado por aire caliente, gran potencia de succión y fácil maniobrabilidad. Hoy está 200 euros más barata en PcComponentes.
Movistar Plus+ y su ‘streaming’ por 1 euro
Las plataformas de ‘streaming’ también se suman al Black Friday con ofertas tan tentadoras como la que nos trae Movistar Plus+. Por tiempo limitado, la suscripción a su streaming cuesta solo 1 euro. Contenidos originales, series, películas, deporte y mucho más por lo que cuesta menos de un café.
Freidora Moulinex de gran capacidad por menos de 100 euros
Freidora de aire con diseño horizontal y gran superficie. Cocina de forma homogénea gracias a su doble resistencia y ventana para vigilar los alimentos. Un top ventas de Moulinex.
Tratamiento antiedad de Kiehl’s
Crema antiedad global con textura ligera. Combate arrugas, flacidez y textura irregular gracias a su fórmula con fitomiméticos de vitamina A y chaga.
El Echo Dot, al 54% de descuento
El altavoz inteligente más popular de Amazon con sonido mejorado. Voces más nítidas, graves más intensos y control de hogar digital con Alexa. Con más de 169.000 opiniones, cuesta menos de 30 euros en Amazon.
Un patinete eléctrico por menos de 250 euros
Patinete eléctrico potente con ruedas grandes para mayor estabilidad. Autonomía de largo alcance, sistema de frenado seguro y conectividad por app. Lo encontramos en Cecotec a precio imbatible.
El Galaxy A17, por menos de 230 euros
Smartphone de gama media equilibrado con conectividad 5G. Pantalla fluida, batería de larga duración y cámara versátil para el uso diario multimedia. A precio mínimo en PcComponentes.
Comida casera... ¡sin esfuerzo!
A estas horas ya estamos pensando en comer. ¿A que te encantaría disfrutar de comida sana y casera sin esfuerzo? Knoweats lo hace posible y cada semana te lleva a casa un completo menú preparado. Ahora, por Black Friday, en función de tu gasto puedes conseguir un postre gratis, un 15% de descuento o el envío gratuito.
¡Hora de pasarse al eléctrico!
Cepillo eléctrico con tecnología magnética suave. Sensor de presión inteligente, limpieza silenciosa y cabezal redondo para encías más sanas. Está al 48%.
Una tele Samsung 500 euros más barata
Televisor de gran formato con tecnología Quantum Dot. Colores vibrantes, 4K Upscaling y diseño AirSlim ultra fino para una experiencia de cine en casa. Está a precio mínimo histórico en PcComponentes.
El aclamado Airwrap, de Dyson, 150 euros rebajado
Moldeador multifunción que seca y peina con aire, sin calor extremo. Crea rizos, ondas o alisados usando el efecto Coanda para proteger el brillo natural. Hoy está 150 euros más barato.
Aspiradora para el coche
Mini aspirador de mano portátil y potente para el coche. Diseño compacto, accesorios para rincones y batería recargable para limpieza rápida de polvo.aliexpress
El doble sérum de Clarins, a mitad de precio
Tratamiento antiedad icónico con doble fase hídrica y lipídica. Estimula las 5 funciones vitales de la piel para reafirmar, alisar y aportar luminosidad.
Las clásicas pastillas
Pastillas para lavavajillas que eliminan la grasa incrustada. Protegen el cristal y la plata, garantizando una limpieza brillante en cada lavado. ¡Un clásico de Black Friday!
Las Meta Quest 3S, al 15%
Gafas de realidad virtual "todo en uno" sin cables. Experiencias inmersivas en juegos y fitness, con procesador rápido y pantalla de alta resolución.
Una superautomática por menos de 300 euros
Cafetera superautomática compacta que prepara espressos y lattes con un toque. Sistema Thermoblock, 19 bares de presión y depósito de leche integrado.
Este Black Friday... ¡regálate El Rey León el Musical!
Con 15 temporadas en la Gran Vía de Madrid, El Rey León el Musical ha batido todos los récords. Si ya lo has disfrutado, merece la pena volver a verlo y, si no has sido uno de los 7 millones de espectadores que ya se han enamorado de esta producción musical, ¡ahora es el mejor momento para hacerlo! Este Black Friday, regálate este PLA-NA-ZO: si vas entre semana, en las funciones disponibles de martes a jueves, puedes ahorrar hasta un 50% en tu entradas con opciones desde 25 euros por persona.
Skyshowtime a precio imbatible
La plataforma de streaming también se suma al Black Friday con una oferta irresistible: ahora 4,99 euros al mes durante seis meses, frente a los 7,99 euros al mes habituales. La oferta termina en unos días. ¡No la desaproveches!
Crema de Laneige, al 25%
Crema hidratante facial que refuerza la barrera cutánea. Textura rica con ácido hialurónico azul para una hidratación profunda y duradera de la piel. Ahora con un 25% de descuento.
Todo sobre el Black Friday
Sabemos que el Black Friday puede resultar abrumador con tanta oferta, pero en 20deCompras te ayudamos a encontrar las mejores. Para ello, hemos preparado un escaparate especial donde te mostramos lo que no puedes perderte.
Batería externa a precio de risa
Batería externa de alta capacidad con carga rápida de 65W. Puertos USB-C y USB-A, pantalla digital y diseño metálico compacto para cargar portátiles.
El clásico papel higiénico
Papel higiénico suave y resistente en formato ahorro. Rollos de larga duración que ofrecen confort y cuidado para la higiene diaria de toda la familia.
Una plancha GHD por menos de 140 euros
Plancha de pelo profesional con tecnología Dual-Zone. Mantiene temperatura óptima de 185°C para un cabello más suave, liso y sano sin calor extremo.Y ahora con un descuento del 44%.
¿Te llevas el Apple Watch?
Reloj inteligente esencial con caja de aluminio y funciones avanzadas de salud. Detección de accidentes, monitoreo de sueño y gran resistencia al agua. En el Black Friday de MediaMarkt tiene una pequeña rebaja.
El popular Fire TV Stick 4K
Dispositivo de streaming para convertir tu TV en inteligente. Reproducción 4K Ultra HD, soporte Dolby Vision/Atmos y mando por voz con Alexa integrado. Uno de los dispositivos más demandados, con descuento de casi el 60%.
Un portátil por menos de 330 euros
Ordenador equilibrado con AMD Ryzen 7 5825U y 16GB de RAM. Pantalla de 15.6", SSD de 500GB y diseño sobrio, perfecto para productividad y multitarea. Está a precios mínimos históricos en PcComponentes.
Una chaqueta acolchada al 43%
Springfield tiene una chaqueta de mujer con capucha, ligera y cálida, perfecta para la estación. Fabricada con relleno de poliéster reciclado, ideal para el día a día en temporada de frío. Ahora está 30 euros más barata.
La obligatoria baliza V16
Luz de emergencia V16 conectada a la DGT 3.0. Obligatoria a partir de 2026, geolocalizable, visible a 1 km y con fijación magnética al techo del coche. Este modelo de Osram cuesta menos de 40 euros.
Auriculares a precio mínimo histórico
Auriculares gaming ligeros con audio inmersivo y micrófono con cancelación de ruido. Almohadillas de espuma viscoelástica para largas sesiones de juego. Están al 45% de descuento: te los llevas por menos de 40 euros.
‘Aifryer’ doble por menos de 180 euros
Freidora de aire inteligente de 10L con doble resistencia y zona de cocción flexible. Cocina sin precalentar, control WiFi y pantalla táctil intuitiva. Hoy está rebajada un 28%.
La bruma más viral de Sol de Janeiro
Bruma corporal perfumada con notas de pistacho y caramelo salado. Fragancia icónica Cheirosa '62 para cuerpo y cabello, inspirada en el verano brasileño. Ahora, al 25% de descuento.
Consola Retro Anbernic, por 55 euros
Consola portátil Linux con pantalla IPS de 4" y diseño horizontal. Emula múltiples plataformas clásicas, salida HDMI y batería para horas de juego.
Una aspiradora Dyson por menos de 280 euros
La V8 Total Clean, de Dyson, es una aspiradora sin cable potente y versátil. Tiene hasta 40 minutos de autonomía, filtración avanzada y cabezales intercambiables para limpieza profunda del hogar. Ahora te ahorras 170 euros en su compra.
Las Alphafly 3, al 40%
Las Nike Alphafly 3 son unas de las zapatillas de running de competición más populares. Lo son por su fibra de carbono integrada que aporta propulsión y estabilidad y por sus materiales ligeros y resistentes. Hoy están al 40%: de costar 309,99 euros, te las llevas por 186.
Huawei Watch GT 4, por 100 euros
Smartwatch elegante con monitoreo de salud 24/7, GPS preciso y hasta 2 semanas de batería. Compatible con iOS y Android, ideal para fitness y uso diario. Normalmente cuesta 270 euros, hoy solo 109.
Este Black Friday... ¡regálate El Rey León el Musical!
Con 15 temporadas en la Gran Vía de Madrid, El Rey León el Musical ha batido todos los récords. Si ya lo has disfrutado, merece la pena volver a verlo y, si no has sido uno de los 7 millones de espectadores que ya se han enamorado de esta producción musical, ¡ahora es el mejor momento para hacerlo! Este Black Friday, regálate este PLA-NA-ZO: si vas entre semana, en las funciones disponibles de martes a jueves, puedes ahorrar hasta un 50% en tu entradas con opciones desde 25 euros por persona.
Un Kindle por menos de 145 euros
E-reader resistente al agua con pantalla de 6" de alta resolución (300 ppp). Diseño ligero, luz integrada regulable y batería de semanas de duración. ¿Su precio? Menos de 150 euros en Amazon
Un robot de Cecotec, 300 euros más barato
Robot aspirador con navegación láser y base de autovaciado. Potencia de 20.000 Pa, friega con sistema AquaCycle y detecta objetos pequeños con IA. Su precio habitual es de 699 euros. Ahora cuesta 399.
¡Un colchón Pikolin al 60%!
Se trata del colchón Mozart formado por muelles y materiales de última generación para ofrecer gran confort y suavidad. Está disponible en varias medidas, todas ellas con este descuento 'black' tan increíble. Tiene materiales que lo hacen transpirable y cuenta con una triple barrera para una higiene total.
Todo sobre el Black Friday
Sabemos que el Black Friday puede resultar abrumador con tanta oferta, pero en 20deCompras te ayudamos a encontrar las mejores. Para ello, hemos preparado un escaparate especial donde te mostramos lo que no puedes perderte.
Una semiautomática por menos de 100 euros
No, no es una broma. Incapto tira la casa por la ventana en su Black Friday donde encontramos modelo como Juno, su cafetera semiautomática y compacta que, con una suscripción a café de 18 meses, hoy te cuesta solo 99 euros.
Movistar Plus+ y su ‘streaming’ por 1 euro
Las plataformas de ‘streaming’ también se suman al Black Friday con ofertas tan tentadoras como la que nos trae Movistar Plus+. Por tiempo limitado, la suscripción a su streaming cuesta solo 1 euro. Contenidos originales, series, películas, deporte y mucho más por lo que cuesta menos de un café.
El ofertón en el Fire TV Stick
Los dispositivos Amazon son los más esperados, especialmente el Fire TV Stick 4K que ahora está al 57% de descuento. Merece la pena, aunque tu tele sea smart. ¡No lo dejes pasar este Black Friday!
🙌 ¡Comienza nuestro especial Black Friday! 🙌
En 20deCompras llevamos semanas acercándote las mejores ofertas del Black Friday anticipado y no íbamos a ser menos en la jornada oficial. Hoy 28 de noviembre se celebra el Viernes Negro y por delante nos quedan muchos descuentazos que te vamos a contar minuto a minuto. ¿Nos acompañas?