Las mejores camas para perros: estos son los cinco modelos más vendidos de Amazon

Nuestras mascotas se merecen una zona de descanso cómoda y funcional y nosotros apostamos por aquellas que se lavan con facilidad y que son antideslizantes.

Elegir la cama adecuada para nuestro perro es una parte fundamental en la vida de cualquier propietario de mascotas, más en España, donde el 40% de los hogares convive con un perro o un gato. La comodidad y la durabilidad de estos productos son dos de las características que se deben tener en cuenta a la hora de decantarnos por un modelo u otro.

¿Has considerado alguna vez qué tipo de cama se adapta mejor a las necesidades específicas de tu perro? Las camas ortopédicas con espuma viscoelástica pueden ser ideales para aliviar el estrés articular y mejorar la calidad del sueño de tu mascota. Además, características como la facilidad de lavado y las bases antideslizantes son aspectos clave a tener en cuenta para realizar una inversión inteligente y práctica.

Bajo estas líneas, detallamos los cinco modelos que, actualmente, son los más vendidos de Amazon en su categoría. Todos ellos son funcionales y prácticas y serán la mejor opción para nuestra mascota. Elegir la cama más recomendable para un perro dependerá de la forma en la que este duerme (si es estirado, necesita una grande y sin bordes; al contrario que si le gusta en ovillo).

Cama ortopédica: diseño cómodo y resistente

Esta cama, disponible en varios colores, es perfecta para perros grandes. Amazon

Un elemento esencial de esta cama de Eheyciga es su diseño de doble cara con espuma viscoelástica, que distribuye la presión del cuerpo al dormir. Esto proporciona mayor confort y puede aliviar problemas articulares en tu mascota. La forma de sofá con cojines en los bordes ofrece un apoyo extra para la cabeza, lo que ayuda a reducir el estrés. Aunque esta cama tiene una membrana impermeable, los laterales no lo son, así que debes tener cuidado con el exceso de líquidos. La funda es extraíble y lavable a máquina, lo que facilita su mantenimiento. Es perfecta para perros de gran tamaño, gracias a sus medidas de 112x81x16 centímetros.

Cama lavable: comodidad y fácil mantenimiento



Esta cama es perfecta para perros más pequeños. Amazon

Esta otra opción de Nobleza utiliza materiales de alta calidad y un relleno muy suave para crear un entorno cálido y confortable para tu perro. Es completamente lavable a máquina, aunque ten en cuenta que puede tardar hasta dos días para recuperar su forma mullida después del lavado. Un borde elevado brinda seguridad y soporte adicional para cabeza y cuello, mientras que la base antideslizante previene movimientos no deseados. Es una alternativa asequible para mascotas de diferentes tamaños, con una opción de 77x67 cm ideal para perros medianos.

Sofá ortopédico: confort y soporte adicional

Este modelo ortopéfico tiene espuma viscoelastica. Amazon

Proporcionar un soporte uniforme es uno de los beneficios clave de este producto de Bedsure, ideal para perros con problemas articulares. La funda de franela suave y resistente al rayado y su base antideslizante aseguran que tu perro permanezca seguro y cómodo al descansar. El revestimiento impermeable protege la espuma interna, y puedes lavar la funda a máquina.

Cama esponjosa: suave y fácil de limpiar

Este modelo es de los más mullidos. Amazon

Perfecta para perros medianos de hasta 17 kilos, el diseño de felpa de esta cama de Feandrea crea un ambiente acogedor donde los perros pueden descansar cómodamente. La base con puntos antideslizantes asegura estabilidad en cualquier superficie. Respecto al mantenimiento, cuenta con un cojín central extraíble que se puede lavar, y es ideal para mantener la higiene regular de la cama.

Cama esponjosa y antiestrés: versatilidad y duración

Esta cama tiene un diseño antiedad. Amazon

Gracias a sus materiales suaves y diseño antideslizante, esta cama de Nobleza es ideal para incluir en diferentes escenarios, ya sea en casa o de viaje. Los factores calmantes del material esponjoso contribuyen a reducir la ansiedad en los perros al ofrecer un alivio a la presión y estrés en articulaciones. Su diseño lavable a máquina facilita su mantenimiento. Con un precio de 25,99 euros, esta cama ofrece una excelente relación calidad-precio, siendo apta para perros grandes o múltiples mascotas.

Dónde se debe colocar una cama para perros

Dado que esta debe ser la zona de descanso de nuestras mascotas, el mejor lugar de la casa para que duerman los perros es un rincón tranquilo, pero que se pueda vigilar con facilidad. Si hay niños, es recomendable alejarlos de la zona de juegos o de ruidos, para fomentar su descanso. Lo mismo ocurre con los televisores o las fuentes de sonido: cuanto más los mantengamos alejados de estas zonas, mejor.

Eso sí, una cosa es el lugar que nosotros dispongamos para ellos y otro el que nuestras mascotas elijan. Y es que, normalmente, estos suelen querer el dormitorio de su dueño como lugar de descanso. Aunque hay expertos que aseguran que tu perro no debería dormir en tu habitación por la noche debido a que pueden potenciar las alergias por el polvo y el polen de su pelaje, es difícil resistirse a ello.

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