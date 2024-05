¿Por qué tu cacao para los labios también debería tener protección solar?

Protegemos nuestro rostro de los rayos ultravioleta del sol con cremas hidratantes que incluyen factor de protección solar. También cuidamos nuestro cuerpo en verano, cuando vamos a la playa o la piscina. Pero, ¿qué pasa con nuestros labios? Muchas personas utilizan bálsamos labiales o vaselinas para evitar la sequedad a diario, pero ¿sabías que estos también deberían tener SPF (Factor de Protección Solar), especialmente en verano?

Cuando más utilizamos cacao o vaselina es en invierno cuando el frío agrieta nuestros labios. En este caso, que sean reparadores e hidratantes es lo primero que miramos. Y, si pasamos mucho tiempo en interiores, en vez de expuestos al sol, no haría falta buscar uno con SPF. No obstante, debería ser obligatorio utilizar bálsamos labiales con protección solar cuando estamos expuestos al sol: en verano en la playa o en invierno esquiando en la montaña, por ejemplo. Y es que, los labios también se queman y pueden salir manchas u otros problemas de la piel.

La OCU (La Organización de Consumidores y Usuarios) ha señalado que algunos cacaos de toda la vida sí tienen filtro Ultravioleta y no lo anuncian en su etiqueta. "Por ejemplo, Letibalm nariz y labios, y Eucerin protector labial en barra incluyen un filtro UV, ethylhexyl methoxycinnamate, pero en el etiquetado no indican que tenga protección solar", explica la OCU. No obstante, cada vez más, las firmas incluyen SPF y sí lo anuncian en su etiquetado. Así que, desde 20deCompras hemos señalado tres de los cacaos más vendidos con protección solar que puedes conseguir por poco dinero. Así que, toma nota antes del verano. El primero, nuestro favorito, es este modelo de una marca muy famosa: Liposan.

Tiene una textura suave que se funde al instante en tus labios mientras su FP15 protege también tus labios frente a los efectos nocivos del sol. Druni

Si buscas una protección más alta, la marca de cremas solares Australian Gold, que arrasa cada verano, tiene un cacao con protección solar del 30. La fórmula de este bálsamo está enriquecida con vitamina E y Aloe Vera, asegura que los labios no se sequen y que disfrutes de unos labios suaves, sanos y bonitos. Además, brinda a tus labios una alta protección contra las radiaciones UVA y UVB.

Aplicar Bálsamo Labial con protector solar SPF30 de Australian Gold generosamente sobre los labios, antes de la exposición al sol. Primor

Por último, este de la marca Elizabeth Arden está enriquecido con 8 vitaminas, minerales y nutrientes para dejar unos labios perfectos y totalmente hidratados. Sin olvidar la protección solar del 20.

Incluye protección solar de amplio espectro UVA y UVB. Druni

