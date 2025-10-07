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Más allá del Prime Day: chollos que también puedes encontrar hoy fuera de Amazon

Comprar online y mirar el origen del producto, cada vez se hace más
Comprar online y mirar el origen del producto, cada vez se hace másFreepik
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Noticia

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Ainhoa Estaregui

Cecotec, MediaMarkt, PcComponentes y otros 'ecommerce' plantan cara al 'markeplace' con buenas ofertas. 

Amazon acapara hoy toda la atención de los usuarios que buscan auténticos chollos. Lo hace porque está celebrando su Fiesta de Ofertas Prime, exclusivas para los miembros de su club, donde deja interesantes descuentos que merecen la pena. Sin embargo, hay gangas más allá del marketplace

De hecho, son muchos los ecommerce que han plantado cara al gigante del comercio online como solo saben hacerlo: con chollos que parecen imposibles... pero lo son. Así que, bajo estas líneas te dejamos una selección por la que merece la pena salir de Amazon, al menos, un rato. 

Los Apple Days de MediaMarkt

Poco más que añadir: MediaMarkt celebra sus Apple Day donde rebaja los famosos dispositivos de la marca. Nos quedamos con el iPhone 16 e de 128 gigas que pasa está casi 100 euros más barato en el ecommerce

iPhone 16e.
iPhone 16e.MediaMarkt
Comprar por 619 euros

Días naranjas en PcComponentes

El marketplace lleva ya varios días con su campaña de Días Naranjas donde nos ha dejado grandes chollos en tecnología, así que hoy no iba a ser menos. Nos quedamos con los auriculares Logitech G Pro X, perfectos para gaming que pasan de 229 a solo 89,99 euros. 

Los auriculares Logitech G Pro X.
Los auriculares Logitech G Pro X.PcComponentes
Comprar por 89,99 euros
Las aspiradoras que hacen también las veces de fregona son cada vez más comunes.
Ni escoba ni fregona: jubila las dos porque hay una aspiradora que hace las dos cosas por 149 euros

Los CecoDays

La española Cecotec también se suma a campañas de descuentos con sus CecoDays, donde podemos encontrar en oferta desde pequeños electrodomésticos hasta vehículos de movilidad sostenible. Yo me quedo con el descuento del 30% en su aspiradora Conga Rockstar 2500 Thunder Pet Flex. 

Conga Rockstar 2500 Thunder Pet Flex.
Conga Rockstar 2500 Thunder Pet Flex.Cecotec
Comprar por 119 euros

Mid season sale en Springfield

La moda también está de oferta y renovar nuestro armario otoñal nos puede salir ahora más barato. En Springfield tienen activa su campaña Mid Season Sale, con descuentos de hasta el 50%. ¿Mi favorita? La cazadora de antelina marrón, un básico que cumple con todas las tendencias de este año y que ahora cuesta menos de 30 euros.  

Chaqueta de antelina.
Chaqueta de antelina.Springfield
Comprar por 29,99 euros

2ª unidad Lego al 50% en ToysRus

Nunca es pronto para empezar a pensar en la lista de los Reyes Magos y ToysRus tiene una promoción de aniversario muy interesante: la segunda unidad te sale a mitad de precio. Yo voy a aprovecharlo con algunos de los sets de Lego, como el de la casa de Up

Casa Up Lego
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