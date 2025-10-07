Más allá del Prime Day: chollos que también puedes encontrar hoy fuera de Amazon

Amazon acapara hoy toda la atención de los usuarios que buscan auténticos chollos. Lo hace porque está celebrando su Fiesta de Ofertas Prime, exclusivas para los miembros de su club, donde deja interesantes descuentos que merecen la pena. Sin embargo, hay gangas más allá del marketplace.

De hecho, son muchos los ecommerce que han plantado cara al gigante del comercio online como solo saben hacerlo: con chollos que parecen imposibles... pero lo son. Así que, bajo estas líneas te dejamos una selección por la que merece la pena salir de Amazon, al menos, un rato.

Los Apple Days de MediaMarkt

Poco más que añadir: MediaMarkt celebra sus Apple Day donde rebaja los famosos dispositivos de la marca. Nos quedamos con el iPhone 16 e de 128 gigas que pasa está casi 100 euros más barato en el ecommerce.

iPhone 16e. MediaMarkt

Días naranjas en PcComponentes

El marketplace lleva ya varios días con su campaña de Días Naranjas donde nos ha dejado grandes chollos en tecnología, así que hoy no iba a ser menos. Nos quedamos con los auriculares Logitech G Pro X, perfectos para gaming que pasan de 229 a solo 89,99 euros.

Los auriculares Logitech G Pro X. PcComponentes

Los CecoDays

La española Cecotec también se suma a campañas de descuentos con sus CecoDays, donde podemos encontrar en oferta desde pequeños electrodomésticos hasta vehículos de movilidad sostenible. Yo me quedo con el descuento del 30% en su aspiradora Conga Rockstar 2500 Thunder Pet Flex.

Conga Rockstar 2500 Thunder Pet Flex. Cecotec

Mid season sale en Springfield

La moda también está de oferta y renovar nuestro armario otoñal nos puede salir ahora más barato. En Springfield tienen activa su campaña Mid Season Sale, con descuentos de hasta el 50%. ¿Mi favorita? La cazadora de antelina marrón, un básico que cumple con todas las tendencias de este año y que ahora cuesta menos de 30 euros.

Chaqueta de antelina. Springfield

2ª unidad Lego al 50% en ToysRus

Nunca es pronto para empezar a pensar en la lista de los Reyes Magos y ToysRus tiene una promoción de aniversario muy interesante: la segunda unidad te sale a mitad de precio. Yo voy a aprovecharlo con algunos de los sets de Lego, como el de la casa de Up.