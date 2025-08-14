Esta maleta de juguetes para la playa me ha hecho volver a querer ser niña

El verano es una de las épocas favoritas del año de los más pequeños.

Es barata, permite transportar todos los juguetes con facilidad y tiene un mecanismo para el agua que me ha encantado.

No hay veranos que recuerde con más nostalgia que los de mi infancia. Los juegos en la arena con mi abuelo, las noches "a la fresca", comer en bañador... Aunque ahora, ya como madre, crea que lo de embadurnar de crema a los niños es un auténtico reto (incluso tirando de trucos), no es lo primero que me viene a la cabeza si busco entre mis recuerdos infantiles. Por el contrario, los juegos y las risas siempre llegan primero.

Por eso, no he podido evitar sentir envidia de los que ahora son niños al ver el kit de Cefa Toys que es perfecto para jugar en la arena de la playa. Tiene todo lo que a mí me gustaba de pequeña, pero en versión mejorada. Y, lo mejor de todo es que, aunque ahora tengamos los famosos carritos que todo lo transportan, su diseño es muy práctico.

Ahora todos queremos jugar con este kit. Amazon

Para empezar, el que sea una maleta ya me parece práctico y llamativo. Es bonita, simulando una ballena. Incluso el asa nos recuerda al cetáceo. Después, una vez lo abres, te encuentras con todo lo necesario para construir en la arena de la playa y dejar volar la imaginación.

Incluye cuatro moldes de animales y motivos marinos, un rastrillo, una pala y una regadera. Pero, la joya de la corona es un molinillo de agua que hará las delicias de los más pequeños. Una forma de jugar al tiempo que observan y se fomenta la imaginación.

También me ha gustado porque está fabricado con materiales biodegradables, así como por su ligereza (pesa solo 0,65 kilos), lo que permite que los propios niños puedan llevarlo con facilidad.

La importancia de jugar en la arena

Más allá del entretenimiento, jugar en la arena de la playa es fundamental para el desarrollo físico y cognitivo de los niños. Esta textura estimula sus sentidos, especialmente el tacto, lo que favorece la motricidad fina y gruesa al cavar, moldear o construir. Además, actividades como hacer castillos o trazar figuras fomentan la creatividad, la concentración y la resolución de problemas, habilidades clave para su crecimiento. Este kit, sin duda, puede ayudarnos a potenciar todo ello.

Por otro lado, jugar en la playa promueve su bienestar emocional y social. La arena es un espacio libre donde pueden interactuar con otros niños, compartir juguetes o trabajar en equipo para crear estructuras, lo que fortalece su capacidad de comunicación y cooperación. Además, el entorno relajado de la playa reduce el estrés y la ansiedad, permitiéndoles explorar con libertad. Esta experiencia sensorial y lúdica no solo los entretiene, sino que también contribuye a su salud física y emocional, creando recuerdos positivos vinculados a la naturaleza.