Esta maleta de cabina se hace más grande si lo necesitas y este verano puede ser un salvavidas

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Imagina poder ampliar tu maleta para meter más ropa o accesorios. Es lo que prometen las llamadas maleta expansibles.

En los últimos años se ha complicado notablemente lo de embarcar en el avión con una maleta, y es que muchas aerolíneas ya ni siquiera permiten las clásicas maletas de cabina, algo que según las autoridades es ilegal, pero que sigue ocurriendo.

Una opción para viajar más cómodo y con algo más de margen es usar una maleta expandible, y las hay muy buenas. Por ejemplo, Amazon está liquidando la American Tourister SoundBox en varios colores y tamaños desde 93 euros.

La clave de esta maleta está en que si lo necesitas puedes hacerla un 10% más grande, y esto abre muchas posibilidades. Puedes pasar con la maleta en modo "reducido" por el embarque, evitar problemas, y expandirla cuando estés ya en el avión para meter dentro abrigo, sudadera o portátil.

American Tourister Soundbox Esta maleta de cabina expandible está rebajada en varios colores, algunos realmente llamativos.

Tú eliges cuál es la mejor versión, la que te hace falta, dependiendo del tipo de viajes que suelas hacer. No es lo mismo viajar en avión que viajar en tren, por ejemplo, al menos de momento.

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Una marca de largo recorrido en todo el mundo

Fabricada por American Tourister, una marca reconocida del grupo Samsonite, esta maleta es una buena opción para viajeros que necesitan un equipaje compacto, pero que de ser necesario pueda ampliarse.

Con unas dimensiones de 55 x 40 x 20 centímetros cuando no está expandida, la Soundbox cumple perfectamente con los requisitos de equipaje de mano de la mayoría de las aerolíneas internacionales, de las que aún permiten un equipaje de cabina de tamaño estándar. Su diseño permite que los pasajeros eviten los cargos adicionales por facturación de equipaje y mantengan sus pertenencias cerca durante el vuelo, lo cual es siempre útil.

Construida con un material exterior de polipropileno de alta resistencia, la maleta ofrece una protección excepcional contra golpes, rayones y los rigores del viaje moderno. Al final todas se desgastan, aunque en este caso no vas a tener que ponerle funda o forrarla en condiciones normales.

Su superficie tiene un acabado brillante que no solo le confiere un aspecto elegante, sino que también facilita la limpieza, permitiendo eliminar fácilmente manchas y marcas con un simple paño húmedo. La maleta está disponible en una variedad de colores, así que tienes donde elegir.

Un aspecto destacado de la Soundbox es su sistema de ruedas giratorias de 360 grados, que permite un movimiento extremadamente fluido y fácil en cualquier superficie. Rueda realmente bien, según todos sus usuarios, y eso es fundamental en maletas para viajar que, al fin y al cabo, muchas veces van a ir cargadas hasta arriba.

Compacta, pero con capacidad de hacerse grande

La capacidad de expansión es otra característica que distingue a esta maleta. Mediante una cremallera situada en el perímetro de la maleta, el volumen puede aumentarse aproximadamente un 10%, lo que proporciona espacio adicional para compras, souvenirs o ropa extra sin necesidad de cambiar a una maleta de mayor tamaño.

El interior está completamente forrado y cuenta con múltiples compartimentos y correas de sujeción que ayudan a mantener la ropa organizada y minimizar los movimientos durante el transporte.

El sistema de apertura cuenta con un cierre de combinación TSA integrado, lo que facilita los controles de seguridad en aeropuertos estadounidenses y permite a los agentes de seguridad inspeccionar el contenido sin dañar la cerradura. Los separadores internos y las bolsas de malla añaden versatilidad al interior, permitiendo una organización eficiente de prendas, dispositivos electrónicos y accesorios de viaje.