Estos son los mejores ventiladores de sobremesa para soportar el calor de la oficina y del ordenador

No hace falta esperar a la llegada del calor sofocante, muchas personas antes de que entrara oficialmente el verano este 21 de junio ya habían tomado medidas para no pasar calor, por ejemplo, comprando ventiladores USB eficientes y baratos. Pero, qué tienen de especiales los ventiladores portátiles y por qué tanta gente los elige, aunque tenga aire acondicionado en la oficina o en casa. La razón es porque los ventiladores portátiles de sobremesa se colocan fácilmente en nuestro puesto de trabajo, nos proporcionan aire directamente a nosotros, no son tan dañinos como el aire acondicionado y, además, son más eficientes y económicos.

Por tanto, parece la solución más práctica y económica para librarte del calor este verano trabajes donde trabajes, da igual que te desplaces a la oficina o esta se mueva al salón de tu casa o al apartamento de la playa. Con un ventilador de sobremesa siempre trabajarás sin calor delante del ordenador. Pero ¿cómo elegir el mejor? Desde 20deCompras hemos querido ayudarte y hemos escogido una lista de los mejor valorados y más vendidos que no cuestan mucho dinero.

- Comenzamos con uno de los ventiladores de sobremesa más completo del mercado. El Homely Temp USB Cooler de la marca española Gridinlux es un aire acondicionado eléctrico vertical de sobremesa que cuenta con con un sistema de climatización evaporativo, sencillo y cómodo de manejar. Lo puedes colocar en cualquier parte de tu oficina y controlar sus tres potencias de frío. Y, ¡tiene hasta luz que también podrás regular! Gracias al temporizador inteligente que incluye podrás configurar las horas de funcionamiento y adaptarlo a tus necesidades.

Este ventilador de mesa tiene un circuito continuo de frío por cortina de agua. Mediamarkt

- El más económico es de la marca Orbegozo, en especial este modelo que te costará menos de 10 euros y lo podrás colocar al lado de tu ordenador y conectarlo fácilmente mediante USB para que os refresque a ti y al portátil.

Este ventilador USB es muy silencioso y posee una rejilla de protección. El Corte Inglés

- Con más de 8.100 valoraciones positivas y rebajado. Este modelo de Amazon es uno de los que mejor están valorados con más de 8.100 valoraciones positivas, aspas, tres velocidades y ¡muy silencioso!

Ventilador de sobremesa con aspas y tres velocidades. Amazon

- ¡El más potente! Pero, con todavía más valoraciones (casi 20.000) está disponible este modelo turbo para los que buscan potencia. De hecho, este modelo, aunque puede servir de sobremesa, suele colocarse en el suelo debido a su tamaño, debajo de la mesa del escritorio, para los que no soportan ni una pizca de calor.

El ventilador portátil más potente. Amazon

- Una solución USB fácil. Los ventiladores de sobre mesa muchas veces se les llama de USB porque es el medio de conexión que tienen, el perfecto para conectar a tu portátil u ordenador mientras trabajas. Este modelo rebajado es ideal porque es muy silencioso, de hecho, lo podrás llevar hasta a la biblioteca si estudias porque produce una brisa silenciosa.

Este ventilador tiene una rotación 360 grados. Amazon

