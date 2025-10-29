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Lidl no da tregua: vende la deseada máquina de coser de Singer casi 80 euros más barata

Más allá de que puede ser una actividad muy entretenida, te va a ayudar a reutilizar tus prendas y a mejorar tus propios diseños. Entretenimiento y utilidad al mismo tiempo.
Cada vez son más los que se animan a dar unas puntadas con estas máquinas.Pixabay/Coernl
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Noticia

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

29 oct 2025 - 11:00
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El modelo 323 L es perfecto para uso doméstico en pequeños arreglos y confecciones. 

Cada vez son más los que se animan a tener en casa una pequeña máquina de coser. Lejos de ser una actividad del pasado, la costura ha resurgido con fuerza como alternativa para poder llevar ropa original y a medida o para realizar pequeños arreglos. De hecho, cada vez son más los talleres destinados a este hobbie. 

Por ello, las máquinas de coser han vuelto a venderse. Pero no todo vale: para el uso doméstico que queremos darle actualmente, lo mejor es un modelo versátil, potente y compacto. Singer es una de las marcas más populares y, en concreto, el modelo 323L, uno de los más deseados. Lidl aprovecha el tirón y lo deja en menos de 100 euros, lo que lo sitúa con una gran ventaja frente a sus competidores. 

La máquina de coser de Singer.
La máquina de coser de Singer.Lidl
Comprar por 99,99 euros

El precio de la máquina de coser de Singer en la cadena de supermercados es muy interesante ya que basta con buscar un modelo prácticamente idéntico en Amazon, por ejemplo, donde lo encontramos por 176 euros. 

La máquina a la venta en Lidl ofrece 23 programas de costura con varias puntadas, por lo que el espectro de uso es bastante amplio. También cuenta con brazo libre para poder coser incluso piezas cerradas como mangas o perneras. Ofrece, además, prestaciones que garantizan la comodidad de la tarea, como una cortahilos en la parte superior o un prensatelas extraalto para telas más voluminosas. 

El modelo de Lidl es uno de los más populares.
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Lo que necesitas para ponerla a punto 

Ahora que has decidido aprovechar la oferta, tienes que buscar los accesorios y elementos necesarios para poder ponerla a punto y que, en cuestión de minutos, ya estés creando tu propia ropa o realizando arreglos. 

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