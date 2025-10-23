Lidl recupera su tendedero plegable 'best seller' que cuesta 25 euros y se guarda en cualquier rincón

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Este modelo ofrece gran capacidad a buen precio, además de un diseño atractivo en cuanto al color.

A pesar del otoño inusual que estamos viviendo, las lluvias y la bajada de temperaturas están a punto de llegar de forma generalizada. Y esto, sin duda, trae consecuencias en las tareas del hogar, ya que el hacer la colada se complica. La secadora, si contamos con ella, puede ser nuestra gran aliada, pero no siempre merece la pena ponerla para la carga.

Lidl llega al rescate poniendo a la venta uno de sus best seller: un tendedero plegable que ocupa muy poco lugar para que podamos guardarlo en cualquier rincón cuando no lo usemos. De esta forma, solo lo sacamos cuando tengamos que secar la ropa. ¿Lo mejor? Cuesta menos de 25 euros.

Tendedero Vileda Lidl

Aunque se trata de un tendedero de diseño convencional, sorprende por su color diferente al habitual, lo que le confiere un toque distintivo y más elegante para la decoración del hogar. Además, ofrece una estructura estable, perfecta para tender todo tipo de prendas en sus 18 metros de capacidad (unas dos cargas de lavadora), incluso cuenta con unos ganchos especiales para calcetines.

Otro de sus puntos fuertes son las ruedas que facilitan el transporte, por si hace buen día y quieres colocarlo en el exterior, o si lo necesitas en cualquier punto de la casa. También cuenta con protectores para evitar rayas el suelo.

Su precio habitual es de 32 euros, por lo que supone una rebaja significativa respecto al coste original.

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