Amazon desata la locura: rebaja el Lego de El Señor de los Anillos recién estrenado, el de Barad-Dur

El LEGO de Barad-Dur es de los que más piezas tiene de la historia.

A pesar de la alta demanda, Amazon ha decidido rebajar uno de los Lego más buscados en su evento de Fiesta de Ofertas de Primavera.

Ni que decir tiene que Lego es una de las marcas que más fans tienen en todo el mundo, y no solo niños, sino también –y cada vez más– adultos que no pueden resistirse a los sets más complejos y con más piezas, y uno de ellos está además rebajadísimo ahora mismo en Amazon.

No es un set de Lego cualquiera, y es que hablamos de la torre de Barad-dûr, de El Señor de los Anillos, la morada de Sauron. Hace apenas un par de meses que se puso a la venta, y Amazon ha decidido que con motivo de las Rebajas de Primavera bien está tirar la casa por la ventana, y lo hace dejando este producto por 70 euros menos.

Siguen siendo 390 euros, pero es que para empezar es uno de los sets de Lego con más piezas hasta la fecha. Eso y además la demanda sigue siendo alta, ya que salió a la venta y se agotó en prácticamente todas las tiendas, motivo de más para considerar como bastante sorprendente esta rebaja de Amazon.

Lego de Barad-Dur Este set de Lego con 6.800 piezas es de los más impresionantes hasta la fecha.

Eso sí, esta oferta tiene los ingredientes para ser una de las primeras en agotarse en esta campaña, así que si eres amante de los Lego y fan de El Señor de los Anillos, será mejor que te des prisa para añadirla al carrito y procesar la compra.

Hay otro Lego que también merece la pena y está rebajado a 399 euros, y es el set de Rivendel, también de los que más piezas tiene.

En cualquiera de los dos casos tienes envío gratuito a cualquier parte de España, y si además tienes cuenta Prime, puedes recibir tu compra en 24 horas o incluso en menos.

Casi un metro de altura para un set de récord

Esta monumental recreación no solo satisface las altísimas expectativas de los fans más acérrimos de la saga creada por J.R.R. Tolkien, sino que además crea una verdadera necesidad para ellos, y no es la primera vez que la firma juguetera danesa lo hace.

Con una altura que sobrepasa los 90 centímetros y una base de aproximadamente 50x50 centímetros, este set se impone como una presencia dominante en cualquier espacio de exhibición, aunque si la quieres poner en casa vas a tener que ir abriendo hueco.

Estas dimensiones colosales convierten al set en una pieza de exhibición que difícilmente pasará desapercibida, y tenerla en casa asegura que cualquier visita va a querer al menos echarle un vistazo de cerca.

El set de Barad-Dûr se posiciona como uno de los conjuntos con mayor número de piezas jamás lanzados por Lego, con una cifra que supera las 6.800 piezas, situándolo en el panteón de los sets más complejos junto al Halcón Milenario de Star Wars y el Coliseo Romano.

Esta cantidad extraordinaria de elementos no responde a un simple afán de complejidad, sino a la necesidad de capturar los innumerables detalles arquitectónicos de la fortaleza: desde las estructuras metálicas retorcidas que sobresalen de sus flancos hasta los minúsculos balcones y pasarelas que recorren su perímetro.

Cada nivel de la torre presenta características únicas, evitando repeticiones y manteniendo el interés del constructor durante todo el proceso. Los ingenieros de Lego han implementado técnicas de construcción innovadoras para lograr los ángulos imposibles y las estructuras asimétricas que caracterizan a Barad-Dûr.

La inclusión de elementos técnicos que permiten iluminar el famoso ojo de Sauron en la cima es simplemente la perfecta guinda del pastel.

Varias minifiguras únicas incluidas

Las expectativas de los fans de El Señor de los Anillos eran muy altas desde que comenzaron a circular los primeros rumores sobre este set, y Lego ha respondido con creces.

El packaging del set complementa esta atención al detalle, presentándose en una caja premium con acabados metálicos que incluye un libro detallando el proceso de diseño, bocetos originales y entrevistas con los diseñadores de LEGO y miembros del equipo de producción de las películas.

El set incluye una selección de minifiguras exclusivas que representan a personajes clave asociados con Barad-Dûr. La figura de Sauron en su forma física durante la Segunda Edad, con su armadura detallada y el Anillo Único, constituye por sí sola una pieza de colección codiciada. Se incluyen también minifiguras de alta calidad del Rey Brujo de Angmar, varios orcos de élite con armaduras únicas, un troll de las cavernas con armamento de asedio, y una representación especial del Ojo de Sauron que puede alternarse con la estructura iluminada en la cima de la torre.

Cada figura presenta un nivel de detalle excepcional, con impresiones exclusivas y elementos personalizados que las distinguen de versiones anteriores de estos personajes. La inclusión de pequeñas viñetas a lo largo de la base del modelo permite crear escenas dinámicas que representan la actividad frenética en torno a la fortaleza durante la Guerra del Anillo.