Más de 13.800 reseñas acreditan que estas zapatillas de deporte triunfan entre los usuarios de Amazon que ya las han probado. También es prueba de ello la nota media de estrellas doradas que ostenta, 4,6, y lo que es aún más importante, la etiqueta que el ecommerce entrega a sus productos más vendidos. Hablamos de las Skechers Summits un modelo deportivo para mujer que ya es un best seller habitual pero que hoy merece protagonismo por otra cuestión: ¡están de oferta y cuestan menos de 45 euros!

Como lo lees: estas zapatillas de gimnasia que suelen rondan los 70 euros, hoy están mucho más baratas para todos los números en los que aún hay disponibilidad. Aunque, eso sí, el porcentaje de descuento puede variar ligeramente según la talla escogida, si bien es cierto que para todas las opciones el precio final no superará los 45 euros. No ocurre lo mismo, sin embargo, si hablamos de colores, pues a pesar de haber siete modelos diferentes, solo el negro con suela del mismo color está sujeto a esta oferta que no deberías dejar escapar.

Y no solo por el ahorro de más de 30 euros que supone la compra, sino también por la funcionalidad de las zapatillas Skechers: son tan útiles para acudir a una clase del gim como para darle un toque deportivo a nuestro look. ¡O la comodidad! La plantilla interior tiene tecnología para amortiguar la pisada y cuidar de nuestros pies. ¿Se puede pedir más?

El modelo Summits es uno de los clásicos de Skechers que nunca pasa de moda y menos tras comprobar su la comodidad de esta zapatilla. A ello contribuye su parte superior suave de malla plana de knit y los cordones elásticos sin ataduras para facilitar su puesta. Además, el diseño interior incluye una plantilla Memory Foam con amortiguación para aumentar el confort y su mediasuela es ligera y flexible para absorber los impactos. Otra de sus ventajas es que están diseñadas para poder limpiarse en la lavadora.

A nosotros nos encantan estas zapatillas, pero a los usuarios de Amazon también. De hecho, en el marketplace acumula casi 14.000 valoraciones, el 77% de ellas con cinco estrellas doradas, lo que garantiza su buena relación calidad precio.

Este modelo está disponible en más de cinco colores y en multitud de tallas, aunque, como acostumbra Amazon, el precio varía en función del modelo escogido, por lo que nuestra recomendación, si no tenemos preferencia de color, es ir probando tonos hasta dar con el más barato. Eso sí, ahora podemos conseguir una Skechers por poco más de 30 euros, gracias al descuento del 54% del que disfrutan: si nos decantamos por el color navy en todas las tallas disponibles durante la redacción de esta publicación.

