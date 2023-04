Ofertas de fin de temporada en Nike: cómo conseguir zapatillas de 'running' casi a mitad de precio

Los expertos en compras sabemos que la gran oportunidad para encontrar las mejores ofertas en el catálogo de muchas marcas se produce cuando se acerca el final de la temporada. Esto significa que los productos de la colección vigente deben dejar paso a los de la nueva, por lo que muchas firmas aprovechan para deshacerse del stock. A estas alturas del año, podemos encontrar abrigos de marcas tan populares como The Norht Face a mitad de precio, botas y botines para estrenar en el próximo invierno y, también, zapatillas de running para renovar las nuestras, más ahora que en Nike han activado descuentos de casi el 50% por el fin del invierno.

Así, independientemente de los kilómetros que hayan acumulado, nunca está de más aprovechar una buena oferta para adquirir unas zapatillas nuevas, ya sea para estrenarlas de inmediato o para guardarlas para cuando las actuales pidan cambio. Y es que no podemos dejar pasar auténticos chollos como el 40% de descuento que hemos encontrado en el modelo Nike Streakfly, un diseño que comparte ciertas similitudes con las populares Zoom Fly, unas de las más deseadas de la firma.

Así, el primer modelo tiene un precio habitual de 150 euros y, ahora, gracias a las ofertas de fin de temporada de Nike, podemos conseguirlas por menos de 90 euros, lo que supone más de 60 euros de ahorro respecto al precio original. Eso sí, no sabemos hasta cuándo tendrá activo Nike estos ofertones por lo que, si te gusta este u otros modelos no te lo pienses mucho porque no hay muchas oportunidades así.

Este modelo es ligero y perfecto para carreras cortas. Nike

Además de los 60 euros de descuento, estas zapatillas de running de competición tienen todas las garantías de Nike para proteger nuestra pisada al tiempo que mejoramos nuestras marcas. Un modelo ligero que está pensado para distancias cortas que no superen los 10 kilómetros. Eso sí, del modelo naranja ya no hay muchos números disponibles, así que no dudes en meter tu par en el carrito de la compra antes de que se agoten.

Zapatillas de correr al 40% en Nike

Nike Pegasus FlyEase: pasan de 120 euros a 72.

El sistema de sujeción de este modelo es muy cómodo. Nike

Nike React Infinity 3: pasan de costar 160 euros a 96.

La amortiguación es suave y firme. Nike

