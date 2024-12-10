Las mejores ideas de regalo para el amigo invisible según tu presupuesto
Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.
Los más previsores ya tienen parte, al menos, de los regalos de Navidad bajo control, pero quienes todavía no se han puesto manos a la obra comienzan a tener quebraderos de cabeza. Claro que, hay un detalle para el que nunca estamos preparados: el regalo del amigo invisible. Y es que, entre elegir el modelito que llevaremos para alguna de las cenas y cumplir con algunas de las tradiciones de esta época en España, debemos encontrar el detalle perfecto para este momento.
Esta práctica, muy extendida entre grupos de amigos o equipos de trabajo, siempre suele tener un presupuesto tope, por lo que dar con el regalo idóneo se complica aún más. De hecho, debemos combinar la búsqueda de los juguetes para los más pequeños con la de este obsequio. Y el tiempo del que disponemos es limitado.
Pero que no cunda el pánico: en 20deCompras hemos seleccionado ideas de regalo para el amigo invisible por menos de 30, 20 y 10 euros para ajustarse a distintos presupuestos. Y sí, aunque los calcetines y los pijamas siempre son un acierto, te proponemos opciones más novedosas para acertar y sorprender.
Regalos para el amigo invisible de menos de 10 euros
Los presupuestos más ajustados, esos que, por ejemplo, se dan en equipos de trabajo, también pueden sorprender con buenas y prácticas ideas. Aunque, en este caso, los regalos divertidos son la apuesta de la mayoría de personas. En esta selección hemos escogido un poco de cada categoría. ¿Con cuál te quedas?
Taza para galletasNunca una taza fue tan original. Un todo en unoComprar por 9,95 euros
Riñonera de panaEstilosa, barata y con mucha utilidadComprar por 9,99 euros
Máscara volumenPara una mirada hipnótica en cualquier lugarComprar por 7 euros
Joyero cactusPara guardar las joyas con el máximo estiloComprar por 9 euros
Dado antiestrésPara los amigos invisibles más divertidosComprar por 9,99 euros
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Regalos para el amigo invisible de menos de 20 euros
Un presupuesto medio de 20 euros ofrece una buena perspectiva para regalar, puesto que hay muy buenas ideas por ese precio. Incluso hay opciones techie para los que adoran la tecnología y, también, regalos clásicos como colonias.
Calcetines divertidosCalcetines sí... ¡pero con un 'packaging' original!Comprar por 14,94 euros
De Barrio SésamoLos Muppets convertidos en Reservoir dogsComprar por 19,90 euros
Ck In2u For Him EDTUna colonia siempre es un acierto Comprar por 19,95 euros
Echo PopAltavoz inteligente de Amazon Comprar por 19,99 euros
Vaso de cervezaDe La Vecina Rubia, para brindar por la vidaComprar por 17,50 euros
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Regalos para el amigo invisible de menos de 30 euros
El último presupuesto que hemos seleccionado es algo mayor, pero puede ser compatible con muchos bolsillos. En este caso, ya encontramos regalos más prácticos y completos.
Bruma corporalUna fragancia duradera en cuerpo y cabelloComprar por 25,99 euros
Kit ginebraPara preparar tu propia bebida caseraComprar por 29,99 euros
Kit manicuraPara semipermanente, práctico y bonitoComprar por 27,99 euros
Mapa rascableUn mapa para los amantes de los viajesComprar por 28 euros
Mochila de viajeDe gran capacidad y apta como equipaje de manoComprar por 27,12 euros
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