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Las mejores ideas de regalo para el amigo invisible según tu presupuesto

Si quieres dar un toque más tech a tus regalos de Navidad, esta lista puede ayudarte.
Acertar con el regalo del amigo invisible es posible.Kira auf der Heide vía Unsplash
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Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Ainhoa Estaregui
Te mostramos opciones para acertar esta Navidad sin dejarte demasiado dinero, puesto que incluso por menos de 10 euros hay detalles para emocionar. 

Los más previsores ya tienen parte, al menos, de los regalos de Navidad bajo control, pero quienes todavía no se han puesto manos a la obra comienzan a tener quebraderos de cabeza. Claro que, hay un detalle para el que nunca estamos preparados: el regalo del amigo invisible. Y es que, entre elegir el modelito que llevaremos para alguna de las cenas y cumplir con algunas de las tradiciones de esta época en España, debemos encontrar el detalle perfecto para este momento. 

Esta práctica, muy extendida entre grupos de amigos o equipos de trabajo, siempre suele tener un presupuesto tope, por lo que dar con el regalo idóneo se complica aún más. De hecho, debemos combinar la búsqueda de los juguetes para los más pequeños con la de este obsequio. Y el tiempo del que disponemos es limitado. 

Pero que no cunda el pánico: en 20deCompras hemos seleccionado ideas de regalo para el amigo invisible por menos de 30, 20 y 10 euros para ajustarse a distintos presupuestos. Y sí, aunque los calcetines y los pijamas siempre son un acierto, te proponemos opciones más novedosas para acertar y sorprender. 

Aprovecha la colección para adelantar tus regalos navideños.
La Vecina Rubia adelanta la Navidad con la colección (¡rebajada!) más bonita de pijamas y lencería para estas fiestas

Regalos para el amigo invisible de menos de 10 euros

Los presupuestos más ajustados, esos que, por ejemplo, se dan en equipos de trabajo, también pueden sorprender con buenas y prácticas ideas. Aunque, en este caso, los regalos divertidos son la apuesta de la mayoría de personas. En esta selección hemos escogido un poco de cada categoría. ¿Con cuál te quedas? 

Taza galletas

Taza para galletas

Nunca una taza fue tan original. Un todo en unoComprar por 9,95 euros
Riñonera pana verde

Riñonera de pana

Estilosa, barata y con mucha utilidadComprar por 9,99 euros
Máscara volumen extra largo

Máscara volumen

Para una mirada hipnótica en cualquier lugarComprar por 7 euros
Joyero cactus

Joyero cactus

Para guardar las joyas con el máximo estiloComprar por 9 euros
Dado antiestrés

Dado antiestrés

Para los amigos invisibles más divertidosComprar por 9,99 euros

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Regalos para el amigo invisible de menos de 20 euros

Un presupuesto medio de 20 euros ofrece una buena perspectiva para regalar, puesto que hay muy buenas ideas por ese precio. Incluso hay opciones techie para los que adoran la tecnología y, también, regalos clásicos como colonias. 

Calcetines choco crush

Calcetines divertidos

Calcetines sí... ¡pero con un 'packaging' original!Comprar por 14,94 euros
Camiseta barrio sésamo

De Barrio Sésamo

Los Muppets convertidos en Reservoir dogsComprar por 19,90 euros
CKONE

Ck In2u For Him EDT

Una colonia siempre es un acierto Comprar por 19,95 euros
Echo pop

Echo Pop

Altavoz inteligente de Amazon Comprar por 19,99 euros
Vaso cerveza La vecina rubia

Vaso de cerveza

De La Vecina Rubia, para brindar por la vidaComprar por 17,50 euros

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Regalos para el amigo invisible de menos de 30 euros

El último presupuesto que hemos seleccionado es algo mayor, pero puede ser compatible con muchos bolsillos. En este caso, ya encontramos regalos más prácticos y completos. 

Bruma corporal

Bruma corporal

Una fragancia duradera en cuerpo y cabelloComprar por 25,99 euros
Kit ginebra

Kit ginebra

Para preparar tu propia bebida caseraComprar por 29,99 euros
Kit manicura

Kit manicura

Para semipermanente, práctico y bonitoComprar por 27,99 euros
Mapa rascable

Mapa rascable

Un mapa para los amantes de los viajesComprar por 28 euros
Mochila viaje

Mochila de viaje

De gran capacidad y apta como equipaje de manoComprar por 27,12 euros

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