Las mejores ideas de regalo para el amigo invisible según tu presupuesto

Acertar con el regalo del amigo invisible es posible.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Te mostramos opciones para acertar esta Navidad sin dejarte demasiado dinero, puesto que incluso por menos de 10 euros hay detalles para emocionar.

Los más previsores ya tienen parte, al menos, de los regalos de Navidad bajo control, pero quienes todavía no se han puesto manos a la obra comienzan a tener quebraderos de cabeza. Claro que, hay un detalle para el que nunca estamos preparados: el regalo del amigo invisible. Y es que, entre elegir el modelito que llevaremos para alguna de las cenas y cumplir con algunas de las tradiciones de esta época en España, debemos encontrar el detalle perfecto para este momento.

Esta práctica, muy extendida entre grupos de amigos o equipos de trabajo, siempre suele tener un presupuesto tope, por lo que dar con el regalo idóneo se complica aún más. De hecho, debemos combinar la búsqueda de los juguetes para los más pequeños con la de este obsequio. Y el tiempo del que disponemos es limitado.

Pero que no cunda el pánico: en 20deCompras hemos seleccionado ideas de regalo para el amigo invisible por menos de 30, 20 y 10 euros para ajustarse a distintos presupuestos. Y sí, aunque los calcetines y los pijamas siempre son un acierto, te proponemos opciones más novedosas para acertar y sorprender.

Regalos para el amigo invisible de menos de 10 euros

Los presupuestos más ajustados, esos que, por ejemplo, se dan en equipos de trabajo, también pueden sorprender con buenas y prácticas ideas. Aunque, en este caso, los regalos divertidos son la apuesta de la mayoría de personas. En esta selección hemos escogido un poco de cada categoría. ¿Con cuál te quedas?

Regalos para el amigo invisible de menos de 20 euros

Un presupuesto medio de 20 euros ofrece una buena perspectiva para regalar, puesto que hay muy buenas ideas por ese precio. Incluso hay opciones techie para los que adoran la tecnología y, también, regalos clásicos como colonias.

Regalos para el amigo invisible de menos de 30 euros

El último presupuesto que hemos seleccionado es algo mayor, pero puede ser compatible con muchos bolsillos. En este caso, ya encontramos regalos más prácticos y completos.

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