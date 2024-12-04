Las cocinitas de madera más bonitas de menos 60 euros para acertar con los juguetes esta Navidad

El modelo de Lidl es uno de los más populares.

Esta propuesta es una de las más populares entre los más pequeños que aprenden por el juego simbólico, por lo que la mayoría las incluye en sus cartas de deseos.

Los más pequeños ya hace semanas que tienen sus cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos listas. Y de hecho, cuanto antes se consigan algunos de estos deseos, menos problemas tendrán con el stock. Junto a los nuevos personajes favoritos de los pequeños, los juguetes clásicos siguen triunfando en España y las cocinitas de madera son unas de las más demandadas.

De hecho, hay algunas que despiertan auténticas pasiones por su gran realismo y por su precio. Hablamos de los modelos de Lidl y Aldi, el primero de ellos, agotado online. Por su parte, la cocinita de juguete de Aldi no puede comprarse por internet, por lo que la disponibilidad depende de cada tienda, aunque las primeras remesas volaron.

Pero que no cunda el pánico. Si tu pequeño desea este juguete, todavía estás a tiempo de cumplir con sus deseos sin que tu bolsillo sufra. En 20deCompras hemos seleccionado las cocinitas de madera más bonitas de menos de 60 euros que llegan a tiempo para Navidad.

Cocinita de Woomax con utensilios

Esta cocinita incluye horno, microondas, fuegos y fregadero. El Corte Inglés

Perfecta para niños a partir de tres años, esta cocinita de madera tiene todos los detalles para convertirse en nuestra favorita. Incluye horno, microondas, fogones y fregadero con frigo. Además, cuenta con sartén y utensilios de cocina que pueden colocarse en el estante superior. Además, su diseño es seguro porque los bordes son redondeados y es perfecto para casas con poco espacio, dado que solo tiene 57 centímetros de ancho.

El modelo económico de Carrefour

Esta cocinita tiene todos los detalles. Carrefour

Para quienes buscan una cocinita bonita y barata, este modelo de Carrefour es una apuesta segura. Con un diseño de panel con detalles, incluye fregadero, microondas, estante, fuegos, cajón y nevera. Nos encantan sus colores pastel y el realismo de la propuesta con dibujos en el frontal. Las patas, además, están protegidas para garantizar la seguridad.

Todo al verde

Este modelo aúna juego simbólico y estética. Maison du Monde

Además del juego simbólico, quienes quieran una propuesta con estética deberían decantarse, sin duda, por la propuesta de Cocotte, a la venta en Maison du Monde. Su color mint nos ha encantado, pero también los accesorios que incluye, entre ellos, el bote de sal y pimienta, y un espacio de almacenamiento con cortina.

Una cocinita por menos de 25 euros

Este modelo es perfecto para casas con poco espacio. Carrefour

Uno de los modelos más económicos del mercado es este de Homcom que hemos encontrado en ToysRus. Pese a su reducido tamaño de solo 32 centímetros de ancho (perfecto para los más pequeños), incluye todos los detalles. Fregaderos, armarios, teléfono... También es un modelo seguro por sus bordes redondeados. Tanto el frigo como los botones son giratorios.

Detalles en rosa y accesorios

Con ollas y reloj, incluye muchos detalles y accesorios. Amazon

En Amazon también encontramos cocinitas de madera a buen precio como el modelo rosa de Leomark. Nos encanta por su panel frontal lleno de detalles y por las ollas de juguete que incluye que también cuentan con detalles de madera. Además de un horno, esta cocinita incluye fregadero, fuegos, armario y un reloj. Tiene 60 centímetros de ancho.