Las cafetera superautomáticas son gigantes, pero esta no: casi parece una de cápsulas, pero con café recién molido

Si ya te cansan los cafés aguados o de mala calidad en casa, esta cafetera superautomática lo hace todo por ti para que te centres solo en disfrutar.

Despertar cada mañana con el aroma a café recién hecho es una de esas pequeñas alegrías que marcan la diferencia. Si eres de los que no perdona su dosis diaria de cafeína, la cafetera superautomática Cremmaet Cube de Cecotec puede convertirse en el centro de tu cocina, ofreciendo una solución moderna para disfrutar de un espresso de calidad superior sin moverte de casa.

Este dispositivo destaca por integrar un sistema de molido con cinco niveles distintos, utilizando fresas cónicas de acero inoxidable para asegurar que la textura del grano sea siempre uniforme. Es una ventaja que permite adaptar el resultado final según el tipo de tueste o la variedad que prefieras en cada momento, logrando un equilibrio aromático bastante logrado.

Si estás buscando renovar tu equipamiento cafetero, tienes la oportunidad de adquirir este modelo por 169 euros en la web de la marca. Es una cifra muy competitiva considerando que integra una tecnología de 19 bares de presión, lo cual garantiza una extracción donde la crema y el sabor se mantienen en su punto exacto taza tras taza.

La rapidez es otro de sus puntos fuertes, gracias a un sistema de calentamiento denominado Thermoblock y una potencia de 1350 W. Esto significa que no hace falta esperar una eternidad por las mañanas cuando el tiempo apremia, pues el agua alcanza la temperatura necesaria en muy poco tiempo para que el café esté listo al instante.

Saca el máximo sabor a tu café

Además, cuenta con un sistema de pre-infusión que humedece el café antes de la extracción completa. Este proceso permite que cada partícula suelte todo su potencial, destacando matices que a veces se pierden en cafeteras más básicas. Todo se gestiona a través de un panel táctil intuitivo que facilita enormemente la selección del tipo de bebida.

Para quienes disfrutan de un espresso largo o corto, el diseño permite ajustar la altura de la taza hasta los 180 mm, adaptándose a distintos tamaños de recipiente. Es un detalle que aporta mucha versatilidad, permitiendo desde el servicio en una taza pequeña hasta el uso de vasos más altos para preparaciones más extensas.

La capacidad de sus depósitos también está pensada para el uso cotidiano, con 110 g para el café en grano y 1,1 L para el agua. Esto evita tener que rellenar los contenedores constantemente, facilitando que puedas encadenar varias preparaciones si tienes invitados en casa o si simplemente necesitas varias tazas a lo largo de la mañana.

Pensando en la eficiencia, incluye un modo ahorro que reduce el consumo eléctrico manteniendo la calidad del servicio. Asimismo, la incorporación de una función de descalcificación es un gran acierto, ya que ayuda a eliminar la cal acumulada de manera automática, alargando la vida útil del equipo y manteniendo el rendimiento del primer día.

Es una opción interesante para quienes buscan un equilibrio entre estética, funcionalidad y buenos resultados en cada uso. Tener la posibilidad de guardar tus ajustes personalizados para que la máquina recuerde cómo te gusta tomar el café hace que la experiencia sea mucho más cómoda para el día a día.