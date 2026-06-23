Chollo cafetero: la cafetera superautomática más buscada hunde su precio a casi la mitad

De'Longhi es una marca que prácticamente todos los amantes del buen café conocen, y que se ha consolidado como un referente en el sector. Sin embargo, sus productos suelen pertenecer a gamas 'premium' y tienen precios elevados que a menudo hacen dudar a los compradores. Por suerte, en fechas señaladas como el Prime Day que está ahora mismo en marcha, suelen bajar un poco, o incluso mucho, como le ha ocurrido a una de las cafeteras superautomáticas más vendidas del mercado: la De’Longhi Magnifica S.

Este modelo concreto ha pasado a costar 269 euros, una cifra que se sitúa casi a la mitad de lo que marcaba en su precio de lanzamiento. Es cierto ya venía experimentando una tendencia a la baja desde hace algún tiempo, estabilizándose en rangos intermedios, pero con esta campaña promocional ha alcanzado su mínimo histórico.

DeLonghi Magnifica Start Cafetera Superautomática con Molinillo 15 Bares Cómpralo en PCComponentes

Amazon Magnifica Start puede ofrecer 4 recetas con un solo toque para una mayor comodidad: vapor, espresso, café y largo. Cuenta con espumador de leche y molinillo.

Para cualquiera que esté valorando la compra de una cafetera automática que muela el grano al instante, esta rebaja reduce de forma considerable la barrera de entrada a un segmento que habitualmente exige presupuestos más altos.

La comodidad y la calidad del resultado final de una superautomática en comparación con los sistemas de cápsulas o las cafeteras exprés manuales no tiene absolutamente nada que ver. El funcionamiento de este modelo se basa en un proceso integrado: con solo pulsar un botón, la máquina dosifica la cantidad exacta de café, muele los granos frescos, compacta la molienda y extrae la bebida a la taza en cuestión de segundos.

Esto permite disfrutar de las propiedades aromáticas del café recién molido sin la necesidad de dominar la técnica de un 'barista'.

Cuenta con un molinillo cónico de acero que está calibrado para ofrecer una alta precisión en el triturado. Los usuarios pueden ajustar el grado de molienda hasta en 13 niveles diferentes mediante una rueda analógica situada en el contenedor de granos. Este ajuste es clave, ya que permite adaptar la finura del polvo al tipo de tueste y variedad del café seleccionado.

A través de un dial central, se puede regular la intensidad del aroma del café de manera progresiva, modificando la cantidad de café que la máquina va a moler para cada taza. Además, dispone de botones de acceso directo para programar preparaciones individuales o dobles, permitiendo configurar tanto un 'espresso' corto y concentrado como un café largo.

Para los aficionados a las bebidas con leche, como el 'cappuccino' o el 'latte', el dispositivo incorpora el denominado sistema 'Capuccino'. Se trata de un vaporizador de acero inoxidable orientable que utiliza el vapor de agua para emulsionar la leche directamente en una jarra externa, permitiendo crear una espuma densa y con textura.

El mantenimiento y la higiene son aspectos críticos en este tipo de electrodomésticos, y en este modelo se han resuelto mediante componentes extraíbles. El grupo de infusión, que es el núcleo donde se prensa y se procesa el café, se puede extraer por completo quitando el depósito de agua lateral.

Esto facilita su limpieza periódica directamente bajo el grifo de agua, evitando la acumulación de residuos aceitosos que puedan alterar el sabor de las siguientes tazas. Asimismo, la máquina ejecuta ciclos automáticos de enjuague rápido cada vez que se enciende y se apaga, y cuenta con un programa de descalcificación asistido que avisa al usuario mediante un testigo luminoso cuando es necesario realizar el proceso.