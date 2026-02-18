De madera y perfecto para el juego libre: este 'pack' de motricidad es ideal para niños y está de oferta

Dentro de la filosofía de movimiento libre, estas herramientas se han convertido en las favoritas de muchos padres.

Tener un hijo te hace descubrir todo un mundo y a tu vocabulario se añaden palabras que, hasta ahora, pasaban desapercibidas. Una de ellas es juego o movimiento libre que promueven la independencia de los más pequeños sin que un adulto tenga que guiarles en el juego. Traducido: ofrece a tu hijo opciones interesantes para jugar, pero que sea él el que decida cómo divertirse con ellas.

En este sentido, se han popularizado los kits de escalada que muchos asocian a filosofías como Montessori o Pikler, porque estas autoras eran fieles defensoras de esta tipología de juegos. Aunque ellas no los idearon, estas estructuras de madera van unidas a su legado. Dada su popularidad, su precio se ha incrementado, a no ser que aprovechemos oportunidades como la que nos trae Amazon: el kit de escalada más completo, ahora por menos de 85 euros.

Este kit incluye tres construcciones. Amazon

Este set está compuesto por tres estructuras que pueden usarse de forma conjunta o por separado y son muy buenas opciones para fomentar el equilibrio, la autonomía, el movimiento libre y, también, la motricidad.

Por un lado, encontramos el triángulo plegable de escalada, por otro, el arco de balanceo que también sirve de escalada y, por último, la rampa que hace las veces de tobogán o de tabla de equilibrio. Por ello, las opciones de juego se multiplican.

El único 'pero' que podemos ponerle al kit es el espacio que ocupa. No en todas las casas es posible instalar todos los elementos, aunque, en este caso, el triángulo es plegable y todo puede recogerse en un mismo apartado.

Además, se trata de un kit seguro gracias a sus esquinas redondeadas y a su superficie pulida.

Beneficios del movimiento libre

Según el enfoque Pikler, una de las precursoras de esta tipología de movimiento, el dejar a los niños moverse libremente trae múltiples beneficios. Para empezar, potencia el desarrollo autónomo motor y físico de movimientos como gatear o caminar, fortaleciendo así las articulaciones. El desarrollo cognitivo también se ve favorecido al tiempo que se potencia el equilibrio y la coordinación.

Asimismo, este kit puede ayudar a que los niños desarrollen seguridad y confianza en sí mismos, al tiempo que aprenden que no siempre necesitan a un adulto para moverse. También les pone a prueba, lo que hace que sean conscientes de sus límites y capacidades y poder así gestionarlos.