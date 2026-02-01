De Maxi-Cosi y de plegado ultracompacto: así es la silla de paseo ligera más vendida de Amazon

Si tienes hijos, estoy seguro de que esta situación te es familiar. Cuando nacen, tenemos un carro grande, con buen capazo y cesta con gran almacenamiento. Después, les pasamos a la silla que suele incluir ese mismo carro, pero, en cuanto es posible, optamos por las sillas ligeras.

La comodidad es una de las principales premisas para hacerlo: son más ligeras y más fáciles de plegar y almacenar. Además, si sois una familia viajera, son las mejores compañeras para ir en avión o en otros medios de transporte. Lo bueno es que este tipo de sillas son más económicas. Este es el caso de la Maxi Cosi Lara2, la silla de paseo ligera más vendida de Amazon que ahora cuesta menso de 160 euros.

Imagen de la Maxi-Cosi Lara2. Amazon

Este modelo está pensando para uso por niños de 4 años o de hasta unos 22 kilos. Para ello, combina un diseño compacto con materiales de calidad, como un chasis de aluminio o magnesio y tejidos transpirables. Con dimensiones de 70x50x104 centímetros en uso y un peso de solo 6,4 kilos, se presenta como una solución ideal para la vida urbana, los viajes o el transporte en espacios reducidos.

Una de sus principales virtudes es el sistema de plegado automático con una sola mano, que permite compactar la silla en apenas un segundo hasta unas medidas de 51x50x26 cm. Este mecanismo, activado con un simple gesto en el manillar, facilita enormemente tareas como guardarla en el maletero, subir al transporte público o almacenarla en casa.

Además, incluye una bandolera para transportarla cómodamente cuando está plegada.

Cómoda y práctica

El confort para el bebé está garantizado gracias a varias características. Ofrece tres posiciones de reclinación, incluyendo una reclinación total que permite al niño dormir completamente estirado. El asiento cuenta con un acolchado extra y una capota extensible con protección solar FP50+ y ventana de visibilidad.

La Lara2 destaca por su doble cesta de almacenamiento: una bajo el asiento y otra en el respaldo, ofreciendo amplio y accesible espacio para las pertenencias.

Los comentarios de los clientes en Amazon, con una valoración de 4.1 estrellas, resaltan principalmente su ligereza y manejabilidad. Muchos usuarios destacan que "pesa lo justo para mantener estabilidad" y que "se pliega fácilmente y ocupa poco". En general, es muy apreciada por su relación entre peso, tamaño reducido y funcionalidad básica bien ejecutada.