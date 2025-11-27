La nutria que ayuda a los niños a dormir mejor está a su precio más bajo: ahora menos de 17 euros

Puedo decir, sin miedo a recibir miradas de odio, que he tenido suerte con lo de que mi hijo duerma. Apenas nos ha dado noches malas. ¿El secreto? No sabría decirlo. Imagino que va en la personalidad de cada uno. Sin embargo, hemos echado mano de algún que otro truco de los que no paramos de recibir los padres primerizos.

Uno de ellos ha sido la famosa nutria de Fisher Price, un tierno peluche que nos regalaron y que se convirtió en inseparable de mi pequeño. No cuando era recién nacido, pero con el paso de los meses fue clave para que el niño conciliara el sueño. Y parece que no éramos los únicos, puesto que son varias las veces que he visto que está fuera de stock. Por suerte, ahora hay unidades... ¡y a muy buen precio!

Este peluche causa furor entre las familias. Amazon

De hecho, este es el precio más bajo que ha alcanzado en Amazon lo que, sin duda, supone una gran oportunidad para conseguirla. Su precio habitual es de 43 euros, por lo que la rebaja es significativa. Además, no somos los únicos encantados con su función: tiene más de 62.000 buenas opiniones y 4,7 estrellas sobre 5.

Cómo ayuda a conciliar el sueño

Aunque el sueño es un proceso madurativo, son muchos los padres que avalan el funcionamiento de este peluche para ayudar a los niños a dormir. Lo consigue con un sistema de relajación que emplea música y sonidos como los que el pequeño escucha en el útero materno. También simula una respiración que imita la nuestra propia, para que el niño se calme de forma natural.

Además, la luz que emite de su barriguita ofrece un ambiente más acogedor y relajante. Con todo ello, se convierte en el compañero perfecto para las noches de los más pequeños, que pueden encontrar en este peluche su gran compañero.

Eso sí, si el bebé es muy pequeño, no es recomendable dejarlo sin vigilancia ni mantenerlo en la cuna durante toda la noche por seguridad. Por ello, cuando el pequeño se haya quedado profundamente dormido, lo mejor es quitarla de la cuna.