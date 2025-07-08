52.000 usuarios lo avalan: este reloj Invicta es el clon perfecto del Rolex Submariner

Este reloj de Invicta es elegante y combina con todo, y además tiene un precio muy asequible.

Invicta es una de las marcas de relojes más conocidas, y su éxito reside en vender clones 'low cost' de modelos más caros.

Hay últimamente gran cantidad de marcas que están triunfando con una estrategia tan simple como antigua: buscar un producto de éxito y sacar otro que se parezca lo más posible, pero que sea más barato.

Sobre todo está ocurriendo en el sector de los relojes, con una marca destacada sobre las demás, Invicta Pro Diver, que tiene modelos "homenaje" para todos los relojes clásicos de más éxito de la historia, incluido el mitiquísimo Rolex Submariner, cuyo hermano Invicta sería el 8926OB, que además ahora mismo está rebajadísimo.

Amazon lo ha dejado prácticamente a mitad de precio por el Prime Day, una rebaja que va a disparar sus ventas, y eso que ya acumula más de 50.000 comentarios de usuarios satisfechos con su compra.

Invicta Pro Diver 8926OB Este clon del Rolex Submariner está a la venta en varias versiones y colores, todas ellas a precio muy asequible.

Materiales para mantener el precio bajo

A simple vista, podría pasar por el icónico Rolex Submariner. Sin embargo, lo que realmente lo distingue y justifica su precio considerablemente más bajo son las decisiones inteligentes de Invicta en cuanto a materiales, acabados y maquinaria, sin sacrificar la esencia de un reloj de buceo.

Lo primero que llama la atención del 8926OB es su caja de acero inoxidable de 40 mm de diámetro, un tamaño clásico y versátil que se adapta bien a la mayoría de muñecas. El acabado combina superficies pulidas a espejo en los laterales con un cepillado en la parte superior, logrando una presencia elegante pero también minimalista.

El grosor ronda los 13-14 mm, lo que le da cierta contundencia sin resultar incómodo. El bisel giratorio unidireccional, otro guiño al Submariner, está fabricado en aluminio y presenta un dentado tipo 'coin edge' que facilita su manipulación.

El cristal que protege la esfera es mineral, no zafiro, lo que supone una de las principales diferencias respecto a relojes de gama alta. El cristal mineral ofrece una resistencia razonable a los arañazos y golpes del día a día, pero no alcanza la dureza ni la claridad del zafiro.

Esta elección, sin embargo, permite mantener el precio muy por debajo de los competidores directos que sí montan zafiro. La trasera de la caja es transparente, permitiendo ver el movimiento automático en funcionamiento, un detalle que suele gustar a los aficionados y que añade un toque de interés mecánico.

Mecanismo Seiko fabricado en Japón

El Invicta Pro Diver 8926OB usa movimiento automático Seiko NH35A, fabricado en Japón. Este calibre es conocido por su fiabilidad y bajo coste, lo que lo convierte en una opción popular para marcas que buscan ofrecer relojes automáticos asequibles.

El NH35A cuenta con parada de segundero y posibilidad de cuerda manual, además de una reserva de marcha de unas 41 horas. Su precisión, aunque no es la de un cronómetro certificado, resulta más que aceptable para el uso diario, moviéndose en torno a los -10 a +30 segundos por día. No es un movimiento decorado ni especialmente refinado, pero sí robusto y fácil de mantener.

La esfera negra, limpia y legible, presenta índices y agujas con material luminiscente verde, lo que facilita la lectura en condiciones de poca luz. Está también a la venta en otras combinaciones de colores.

El 8926OB ofrece una resistencia al agua de 200 metros (20 ATM), suficiente para natación, snorkel y buceo recreativo, aunque no está pensado para inmersiones profesionales.

Lo que realmente hace especial al Invicta Pro Diver 8926OB es su capacidad para ofrecer una experiencia estética y funcional muy cercana a la de un reloj de buceo de lujo, pero a una fracción del precio.